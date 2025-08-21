Rastu tenzije! Nakon pada ruskog drona u Poljskoj Litva uvodi nove mjere

"To je odlučeno vezano uz sigurnosnu situaciju i prijetnje društvu, uključujući opasnost za civilno zrakoplovstvo zbog kršenja zračnog prostora bespilotnim letjelicama", naglasio je glasnogovornik ministarstva.
Zona zabrane leta omogućit će oružanim snagama Litve bržu reakciju na kršenje zračnog prostora, nastavio je glasnogovornik, ne otkrivši gdje će zabrana točno vrijediti uz 679 kilometara dugu granicu dviju država.
Odluka Vilniusa događa se nakon što su poljske vlasti u srijedu izvijestile o padu ruskog drona na istoku zemlje. Poljski ministar obrane proglasio je taj incident provokacijom.
Regionalni tužitelj rekao je u četvrtak da je dron koji je pao na polje u istočnoj Poljskoj vrlo vjerojatno stigao iz smjera Bjelorusije.