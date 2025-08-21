Rastu tenzije! Nakon pada ruskog drona u Poljskoj Litva uvodi nove mjere

Litva je do 1. listopada uspostavila zonu zabrane leta u blizini granice s Bjelorusijom kao odgovor na dronove koji dolijeću iz te države, objavilo je u četvrtak ministarstvo obrane te članice NATO-a.

"To je odlučeno vezano uz sigurnosnu situaciju i prijetnje društvu, uključujući opasnost za civilno zrakoplovstvo zbog kršenja zračnog prostora bespilotnim letjelicama", naglasio je glasnogovornik ministarstva.

Zona zabrane leta omogućit će oružanim snagama Litve bržu reakciju na kršenje zračnog prostora, nastavio je glasnogovornik, ne otkrivši gdje će zabrana točno vrijediti uz 679 kilometara dugu granicu dviju država.

Odluka Vilniusa događa se nakon što su poljske vlasti u srijedu izvijestile o padu ruskog drona na istoku zemlje. Poljski ministar obrane proglasio je taj incident provokacijom.

Regionalni tužitelj rekao je u četvrtak da je dron koji je pao na polje u istočnoj Poljskoj vrlo vjerojatno stigao iz smjera Bjelorusije.

Vojni dron je u noći na srijedu pao na polje kukuruza u regiji Lublin, zapalio dio usjeva i razbio prozore na obližnjim domovima.

Ovaj incident dodatno je podignuo tenzije u ključnom trenutku pregovora o prekidu rata u Ukrajini.

"Postoji vrlo visoka vjerojatnost da je objekt stigao iz Bjelorusije", rekao je lublinski tužitelj Grzegorz Trusiewicz.