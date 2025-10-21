Rani poremećaj u polarnom vorteksu otkriva kakva nas zima očekuje

Ono što se sada događa visoko iznad Arktika moglo bi uskoro oblikovati vrijeme koje će doživjeti milijuni ljudi – od Sjeverne Amerike do Europe.

Naime, trenutačno se u stratosferi iznad Sjevernog pola bilježi neuobičajen razvoj polarnog vrtloga. Ta pojava ima znatne implikacije na buduće meteorološke obrasce te bi mogla utjecati na razvoj vremenskih prilika u SAD-u, Kanadi i Europi u nadolazećim tjednima, pa čak i tijekom cijele nadolazeće zime.

Polarni vrtlog od rujna pokazuje vrlo neobične obrasce kretanja te bi mogao postati jedan od ključnih, ali i nepredvidivih faktora nadolazeće zimske sezone.

Polar­ni vrtlog uvijek ima važnu ulogu tijekom zime jer utječe na svakodnevne i tjedne vremenske promjene. No ove godine počinje iznimno slab, što omogućuje stvaranje dinamičnijih atmosferskih obrazaca. Takav razvoj mogao bi pogodovati hladnijoj i snježnijoj zimi, što će posebno obradovati ljubitelje zimskih uvjeta, piše Severe Weather Europe.

Što je zapravo polarni vrtlog?

Polarni vrtlog, kako navodi DHMZ, predstavlja područje niskog tlaka velikoga razmjera s ciklonskim kruženjem u srednjoj i višoj troposferi i sa središtem obično u polarnom području.

U najjednostavnijem smislu, polarni vrtlog označava široku cirkulaciju zraka koja dominira zimskim mjesecima nad sjevernom (i južnom) polutkom.

Polarni se vrtlog prostire kroz više slojeva atmosfere. Najniži sloj je troposfera, gdje se odvijaju svi vremenski događaji. Iznad nje nalazi se stratosfera – suši i stabilniji sloj atmosfere, u kojem se nalazi i ozonski omotač.

Zbog toga meteorolozi razlikuju gornji (stratosferski) i donji (troposferski) dio polarnog vrtloga. Svaki od njih djeluje na različite načine, pa ih se promatra zasebno, iako zajedno čine cjelovitu cirkulaciju zraka na sjevernoj hemisferi i oblikuju svakodnevne vremenske uvjete.

Polarni vrtlog nije samo jedna zimska oluja ili hladni val već je to globalni sustav koji određuje ritam zime na našem planetu.

Rastući polarni vrtlog

Polarni vrtlog trenutačno se i dalje razvija u stratosferi i dosegnuo je znatnu veličinu. Iznad Grenlanda se razvija snažna zona visokog tlaka koja prodire prema polarnim područjima. Taj je sustav dovoljno jak da znatno naruši donji dio polarnog vrtloga, razdvajajući ga na pojedine manje cjeline.

Područja niskog tlaka koja su trenutačno iznad Sjedinjenih Država pogoduje nestabilnijem vremenskom razdoblju u istočnom dijelu SAD-a i u dijelovima Europe.

Utjecaj na temperature sjeverne hemisfere

Slabija cirkulacija nad polom omogućuje da se hladan zrak lakše iznosi prema nižim geografskim širinama. No kako je tek početak listopada, nema dovoljno akumuliranih hladnih zračnih masa za stvaranje izraženijih hladnih prodora nad istočnim dijelom SAD-a iako se već bilježe anomalije temperature.

Slična situacija u studenome ili prosincu imala bi znatno izraženiji učinak, donoseći klasične zimske uvjete središnjim i istočnim dijelovima Sjedinjenih Država.

Zbog toga je praćenje stanja polarnog vrtloga od iznimne važnosti – jer njegovo ponašanje može snažno utjecati na vremenske obrasce.

Snaga polarnog vrtloga i vremenski obrasci

Snažan polarni vrtlog znači stabilnu polarnu cirkulaciju i jak mlazni tok. Hladan zrak ostaje zarobljen unutar Arktičkog kruga, što dovodi do blažih zimskih uvjeta u većem dijelu Sjedinjenih Država i Europe.

Slab polarni vrtlog dovodi do poremećaja u mlaznom toku i izraženije atmosferske nestabilnosti. U tom slučaju hladni se zrak lakše probija iz polarnih područja prema Sjedinjenim Državama i drugim umjerenim geografskim širinama.

Ako više volite blagu zimu, tada vam odgovara snažan polarni vrtlog. No, ako ste ljubitelj prave zime s hladnoćom i snijegom – tada je slab, odnosno poremećen polarni vrtlog vaš najbolji saveznik.

Trenutačno stanje i perspektive

Polarni vrtlog najjači je kada se u njegovu središtu formira duboko polje niskog tlaka uz vrlo niske temperature. Međutim, kako pokazuju aktualne analize, anomalije tlaka otežavaju njegovo konsolidiranje i zasad ga zadržavaju u slabijem stanju.

U srednjoj stratosferi uočava se temperaturna anomalija – hladno jezgro vrtloga pomaknuto je prema Grenlandu, dok su temperature u njegovu vanjskom pojasu više od prosjeka. To dodatno smanjuje njegovu snagu i stabilnost, barem zasad.

Zbog toga meteorolozi pažljivo prate jačinu polarnog vrtloga i sve promjene u njegovu okruženju – osobito one nagle, koje mogu upućivati na početak tzv. stratosferskih zatopljenja, fenomena koji nerijetko prethode ekstremnim zimskim prodorima hladnoće u umjerenim geografskim širinama.

Uobičajena cirkulacija je poremećena, što potiskuje područja niskog tlaka prema središnjim i istočnim dijelovima Sjedinjenih Država, sjevernom Pacifiku i Europi. Da se takav obrazac pojavi usred zime, donio bi izrazito hladno razdoblje u umjerenim geografskim širinama.

Temperature i regionalni učinci

Temperaturni uzorci za isto razdoblje pokazuju izraženu hladnu anomaliju nad istočnim Sjedinjenim Državama i dalekim istokom Kanade. Ove hladnije mase zraka povezane su s "krakom" polarnog vrtloga, čiji je utjecaj u stratosferi vidljiv već danima.

Istodobno, temperature iznad Kanade ostaju iznadprosječne, pod utjecajem snažnog visokotlačnog sustava koji dominira zapadnim i središnjim dijelom SAD-a.

U Europi se također očekuje dotok hladnijeg zraka zbog snažnog poremećaja donjeg sloja polarnog vrtloga. Kad bi se takav uzorak pojavio tijekom zimskih mjeseci, donio bi obilnije snježne oborine i prodore hladnoće.

Izgledi za jesen i početak zime

Postoje pokazatelji da će polarni vrtlog ostati slab i tijekom kasne jeseni. To znači da će se mogućnosti za prodore hladnog zraka prema Sjedinjenim Državama i Europi postupno povećavati – sve dok vrtlog ostane oslabljen ili poremećen.

Drugim riječima, slabiji polarni vrtlog otvara vrata dinamičnijem i hladnijem kraju jeseni, a potencijalno i zanimljivom početku zime 2025./2026. godine.

Dugoročna prognoza polarnog vrtloga

Kao što se vidi iz analiza, poremećaji u stratosferi očekuju se i tijekom cijelog tekućeg mjeseca.

Severe Weather Europe navodi kako će se poremećaj polarnog vrtloga vjerojatno razvijati u nadolazećim tjednima.

Prvi jasan znak da s polarnim vrtlogom nešto nije uobičajeno može se uočiti na prognozi stratosferskih temperatura za početak studenoga. Dok se nad istočnim dijelom formira hladno jezgro, zapadna strana pokazuje anomaliju zagrijavanja, što ograničava daljnje jačanje vrtloga.

Na istoj zapadnoj strani i dalje je prisutna zona visokog tlaka koja obuhvaća Kanadu i polarne regije. Takve se pojave ponekad nazivaju kanadskim zagrijavanjem. Ta anomalija nastavlja oblikovati strukturu polarnog vrtloga i prognozira se da će on zadržati svoj južni krak, koji se proteže prema Sjevernoj Americi.

Odraz na nižim slojevima atmosfere

Prognoze tlaka u nižim slojevima atmosfere za isto razdoblje jasno prikazuju izdužen oblik polarnog vrtloga koji se proteže prema jugu. Iznad polarnih područja dominira visoki tlak koji remeti uobičajenu cirkulaciju zraka i omogućuje prodor niskotlačnih sustava u područja srednjih geografskih širina.

Temperaturne anomalije i vremenski uzorci

Prognoze temperaturnih odstupanja za isto razdoblje prikazuju zanimljiv obrazac: hladna anomalija nad središnjim i istočnim Sjedinjenim Državama proteže se sve do studenoga. Istodobno, nad Kanadom se zadržava visoki tlak i više temperature od prosjeka.

Takva kombinacija ponovno pokazuje koliko slab polarni vrtlog koji može donijeti ekstremnije vremenske pojave – od izraženih hladnih prodora do tjedana s obilnijim snježnim oborinama, osobito nad istočnim dijelom SAD-a i Kanade tijekom zime.

Produžene ECMWF prognoze potvrđuju taj trend, sugerirajući da bi se hladniji zrak nad istočnim dijelom SAD-a mogao zadržati barem u prvoj polovici studenoga. Europa, pak, pokazuje postupno zahladnjenje jer poremećeni donji slojevi polarnog vrtloga omogućuju jačanje niskog tlaka nad kontinentom.

Sve to ponovno potvrđuje ključnu ulogu polarnog vrtloga u oblikovanju zimskih obrazaca – svaka promjena u njegovoj snazi i strukturi može imati dalekosežne posljedice za vrijeme u mnogim dijelovima svijeta.

Utjecaj na zimu 2025./2026.

Neobično rani poremećaji u razvoju polarnog vrtloga često mogu utjecati i na dugoročne vremenske obrasce. Iako takve anomalije ponekad nemaju znatnije posljedice, postoje povijesni primjeri koji pokazuju suprotno. Jedan od njih dogodio se u listopadu tijekom sezone 1981./1982.

NASA-ina analiza stratosferskih vjetrova za sezonu 2025./2026. pokazuje da su vrijednosti početkom mjeseca bile rekordno niske i da se još uvijek zadržavaju ispod prosjeka.

Sličan obrazac zabilježen je i u sezoni 1981./1982., kada su stratosferski vjetrovi također bili znatno ispod prosjeka tijekom listopada. Iako se vrtlog kasnije djelomično oporavio, nikada nije dosegnuo punu snagu. Početkom prosinca dogodilo se naglo stratosfersko zatopljenje (SSW), koje je potpuno preokrenulo smjer vjetrova i odredilo tijek zime koja je uslijedila.

Analiza tlaka iz tog razdoblja pokazuje visoki tlak nad polarnim područjima – jasan znak poremećenog vrtloga. To je omogućilo lakši bijeg hladnog zraka iz Arktika prema nižim geografskim širinama. Niskotlačna su područja tada dominirala Kanadom, Sjedinjenim Državama i Atlantikom, dok su se hladne zračne mase proširile i na Europu.

Rezultat je bila jedna od klasičnih hladnih zima za istočni dio SAD-a – a ključnu je ulogu u tome imao upravo polarni vrtlog i njegova poremećena dinamika.

Pogled unaprijed

Dugoročne prognoze za sezonu 2025./2026. pokazuju da će snaga polarnog vrtloga tijekom prve polovice zime vjerojatno ostati ispodprosječna. Iako se u ovom rasponu ne može precizno prognozirati potpuni kolaps vrtloga, jasno se nazire trend njegova slabljenja.

Naravno, nitko ne može jamčiti da će se ponoviti scenarij iz zime 1981./1982.

Ipak, povijesni obrasci i sadašnje anomalije podsjećaju koliko i najmanje promjene u gornjim slojevima atmosfere mogu imati dalekosežan utjecaj na vremenske prilike – i koliko je važno razumjeti ulogu polarnog vrtloga u oblikovanju svake zime.