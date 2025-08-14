FOTO Propao skup radikalnog islamista u Širokom Brijegu: Evo koliko ih je došlo

Radikalni islamist Sanin Musa, koji je najavljivao organizirano klanjanje muslimanskih vjernika u Širokom Brijegu i time izazvao višednevne napetosti, nalazi se na informativnome razgovoru u policiji u Sarajevu, potvrdili su za Hinu iz Federalne uprave policije.

"On je pozvan na informativni razgovor i nalazi se u prostorijama Federalne uprave policije", rekli su iz te policijske agencije. Dodali su da o drugim detaljima ne mogu govoriti.

Na njegovu profilu na Faceboooku ranije prijepodne netko je objavio kako je Musa priveden u policiju. "Trebao je predvoditi vjernike muslimane k Širokom Brijegu", stoji u toj objavi.

On je ranije najavio kako će povesti tisuću muslimanskih vjernika na organizirano obavljanje islamskog vjerskog obreda u Širokome Brijegu uoči Velike Gospe, koja je ondje najveća svetkovina i za koju ondje boravi više desetaka tisuća ljudi.

Policija je zabranila taj skup, no on je svejedno jučer najavio kako ne odustaje od prosvjeda, navodeći da je u njemu proradio "bosanski inat".

Sanin Musa je čelnik Bosanske narodne stranke i islamski teolog, koji je ranije pokušao spriječiti organiziranje Parade ponosa u Sarajevu.

Zajedno s njegovim objavama, jedan muškarac je pozvao muslimane da slijede Musu u Široki Brijeg i da se naoružaju.

Okupljanje propalo

Na dogovoreno mjesto okupljanja u Jablanici stiglo je šest Musinih pristalica, javlja Detektor. Tako je postalo očito da je okupljanje propalo. Oni su bili u prostoru lokalne džamije u Jablanici, ali ih je glavni imam zamolio da napuste taj prostor.

Do zakazanog okupljanja u Jablanici na poziv Sanina Muse skupilo se svega šest pristalica.



Musa je na svom Facebook profilu napisao da je još uvijek na ispitivanj u policiji i da se konferencija za novinare i put u Široki Brijeg otkazuju. pic.twitter.com/u960jt64Db — Detektor.ba (BIRN BiH) (@detektor_ba) August 14, 2025

Povod za okupljanje

Povod za okupljanje muslimana u Širokom Brijegu uslijedio je nakon što je objavljen videozapis u kojemu je navodno u središtu toga grada jednoj muslimanki pokrivenoj nikabom muškarac zabranio obred klanjanja.

Iz Policijske uprave Široki Brijeg pojasnili su ranije kako taj navodni incident njima uopće nije prijavljen niti je utvrđena autentičnost videozapisa.

U četvrtak su se oglasili i iz Gradske uprave u Širokome Brijegu te poručili da nema razloga za zabrinutost zbog najavljenih okupljanja.

"Nadležne policijske službe upoznate su sa situacijom te poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se osigurala sigurnost građana te očuvali javni red i mir", navodi se u obavijesti. Pojasnili su da policija u suradnji s drugim sigurnosnim agencijama, provodi pojačani nadzor prometa i legitimiranje sumnjivih osoba.

Pozvali su građane da ne nasjedaju na provokacije te proslave svetkovinu Velike Gospe dostojanstveno, "bez skretanja pozornosti na nebitne stvari".

