Sin policajaca quadom pregazio obitelj na ljetovanju: Žena proglašena klinički mrtvom

Prošli tjedan tinejdžer u mjestu Slanchev Bryag u Bugarskoj izgubio je nadzor nad iznajmljenim snažnim električnim quadom dok se vozio uskom uličicom, pa da izbjegne sudar s nadolazećim automobilom, skrenuo je na stazu na kojoj je pomeo troje odraslih i troje djece, a zatim se zabio u zgradu hotela.

Na stazi je stradao 35-godišnji muškarac i 34-godišnja žena, bračni par iz Plodiva, zajedno s njihovim 4-godišnjim sinom, te muškarčevim dvjema nećakinjama u dobi od 6 i 12 godina.

Nesreća quada - 3 Foto: Nova.bg/Screenshot

Svi su primljeni u bolnicu u Burgasu. 34-godišnja žena podvrgnuta je nekoliko operacija, ali joj se stanje nije poboljšalo. Proglašena je moždana smrt, a srce joj radi na umjetnoj podršci. Njezin 4-godišnji sin također je u životnoj opasnosti.

Nesreća quada - 1 Foto: Nova.bg/Screenshot

Prije nekoliko dana postalo je jasno da je osoba koja je uzrokovala tešku nesreću 18-godišnji Nikola Burgazliev, sin policajaca. Okružno tužiteljstvo u Nesebaru optužilo ga je za nanošenje lakših tjelesnih ozljeda više od jedne osobe. Sud ga je pustio na uvjetnu slobodu, te se trenutno nalazi u kućnom pritvoru.