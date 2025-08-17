Mirovni plan ili prisilna kapitulacija? Evo što Putin traži za okončanje rata

Objavljeni su novi detalji mirovnog prijedloga, odnosno uvjeta Vladimira Putina za prekid rata u Ukrajini. Rusija bi se trebala odreći malih džepova okupirane Ukrajine, a Kijev bi ustupio istočne dijelove zemlje koje Moskva nije uspjela zauzeti.

Iako samit nije uspio osigurati prekid vatre za koji je rekao da je želio, Trump je u intervjuu za Fox News Seana Hannityja rekao da su on i Putin razgovarali o prijenosu zemljišta i sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu te da su se "u velikoj mjeri složili".

Dva izvora Reutersa rekli su da se njihovo znanje o Putinovim prijedlozima uglavnom temelji na razgovorima između čelnika u Europi, SAD-u i Ukrajini, te napomenuli da nisu potpuni.Na prvi pogled, barem neki od zahtjeva predstavljali bi ogromne izazove za ukrajinsko vodstvo.

Vladimir Putin i Donald Trump Foto: Afp

Putinova ponuda isključila je prekid vatre dok se ne postigne sveobuhvatan sporazum, blokirajući ključni zahtjev Zelenskog, čija je zemlja svakodnevno pogođena ruskim bespilotnim letjelicama i balističkim projektilima.

Prema predloženom ruskom sporazumu, Kijev bi se u potpunosti povukao iz istočne regije Donjeck i Luhansk u zamjenu za rusko obećanje da će zamrznuti linije bojišnice u južnim regijama Hersona i Zaporižje, rekli su izvori za Reuters. Ukrajina je već odbila bilo kakvo povlačenje s ukrajinske zemlje kao što je regija Donjeck, gdje su ukopane njezine trupe i za koju Kijev kaže da služi kao ključna obrambena struktura za sprječavanje ruskih napada dublje na njezin teritorij.

According to the NYT, Trump backs Putin’s demand that Ukraine surrender the entire Donetsk region. A U.S. president siding with Russia’s terms for capitulation. How many more times are the west going to allow russia to STEAL land like they did in 2014? Pathetic pic.twitter.com/VgM0YyzvGc — Caolan (@CaolanReports) August 16, 2025

Rusija bi bila spremna vratiti relativno male dijelove ukrajinske zemlje koje je okupirala u sjevernoj regiji Sumy i sjeveroistočnoj regiji Harkov. Ona drži džepove regija Sumy i Harkiv koji imaju oko 440 četvornih kilometara, dok Ukrajina kontrolira oko 6.600 četvornih kilometara Donbasa, koji obuhvaća regije Donjeck i Luhansk.

Priznanje Krima i službeni status jezika

Iako Amerikanci to nisu precizirali, izvori su rekli da znaju da ruski čelnik također traži - u najmanju ruku - formalno priznanje ruskog suvereniteta nad Krimom, koji je Moskva oduzela Ukrajini 2014. godine. Nije jasno znači li to priznanje od strane američke vlade ili, na primjer, svih zapadnih sila i Ukrajine. Kijev i njegovi europski saveznici odbacuju formalno priznanje vladavine Moskve na poluotoku.

Rekli su da bi Putin također očekivao ukidanje barem dijela niza sankcija Rusiji. Trump je u petak rekao da ne treba odmah razmotriti odmazdu za zemlje poput Kine zbog kupovine ruske nafte - koja je predmet niza zapadnih sankcija - ali bi to mogao učiniti "za dva ili tri tjedna".

Donald Trump i Vladimir Putin Foto: Afp

Ukrajini bi također bilo zabranjeno pridruživanje vojnom savezu NATO-a, iako se činilo da je Putin otvoren za to da Ukrajina dobije neku vrstu sigurnosnih jamstava, rekli su izvori. Međutim, dodali su da je nejasno što to znači u praksi.

Europski čelnici rekli su da je Trump tijekom razgovora u subotu razgovarao o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu i također iznio ideju o jamstvu u stilu "članka 5" izvan vojnog saveza NATO-a, prema kojem NATO svaki napad na jednu od svoje 32 članice smatra napadom na sve.

Pridruživanje Atlantskom savezu strateški je cilj Kijeva koji je sadržan u ustavu zemlje. Rusija će također zahtijevati službeni status ruskog jezika unutar dijelova Ukrajine ili preko nje, kao i pravo Ruske pravoslavne crkve da slobodno djeluje.