Analitičar za Dnevnik Nove TV o dogovoru na Aljasci: "Putin neće stati, on je Milošević s nuklearnim oružjem"

Na Aljasci je održan dugo očekivani susret američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, a o miru u Ukrajini dogovorili su veliko ništa, smatra vanjsko-politički analitičar Ivica Puljić.

"Trump je naprosto dao legitimitet Putinu što je bilo nezamislivo do nedavno. Čovjek je prije dvije godine optužen za ratne zločine na Međunarodnom kaznenom sudu. Prije toga je Rusija izbačena iz skupine G8. Nigdje ga nije bilo dok mu Trump nije prostro crveni tepih, čak mu je i malo aplaudirao. To je bilo nezamislivo da se ijedan Amerikanac, ijedan američki predsjednik može ponašati prema ruskim dužnosnicima, no što je tu je. Evidentno je da je Putin ovime najviše dobio, a Trump nije dobio ništa, pa to sada pokušava nadoknaditi s nekim dogovorima s Europljanima i Zelenskim. Ni Zelenski nije ništa dobio. Putin može zapaliti tu cigaretu", smatra Puljić.

Puljić o sastanku na Aljasci Foto: DNEVNIK.hr

Kad je riječ o sankcijama koje je Trump spominjao prije sastanka s Putinom, Puljić podsjeća da je upravo Trump prijetio s njima ako se ne postigne prekid vatre. Sada odjednom Putin priča o trajnom mirovnom ugovoru, a prekid vatre se preskače, jer je to ruski predsjednik tako tražio.

"Vidjet ćemo što će iz ovoga izaći. Vidimo da već u ponedjeljak Zelenski dolazi, jer mora doći. U Washingtonu nije prošao dobro zadnji put. On mora doći, a vidjet ćemo kako će se ponašati Europljani. Oni su Trumpu rekli da je napravio nešto dobro i tako mu dali ono što on najviše voli, a to je pohvala. Da ga se hvali, da je najbolji, da je najveći, da je najljepši, da je najpametniji. Europa to upravo čini. Pritom mi se čini da britanski premijer to dobro radi, dobro čini. Prvi čovjek NATO-a Rutte, također, vrlo mudro. Vi vidite da stvari kad se završe pred kamerama da se onda drugačije događaju. Zato sam možda mali odškrinuti optimista da će se nešto i dogoditi. Jedna stvar koju Trump neće nikada razumjeti je da Putin ne želi nikakav teritoriji, dokle god Ukrajina ima suverenitet. Putin želi ukinuti suverenitet države Ukrajine. To je stvar koju Putin hoće", kaže analitičar.

Ivica Puljić, Romina Knežić i Petar Pereža Foto: DNEVNIK.hr

U ponedjeljak Zelenski dolazi kod Trumpa, pa Puljić smatra da treba vidjet što će mu biti ponuđeno, no neki sastanak Putin-Trump-Zelenski ne vidi u skorašnjoj budućnosti.

Ivica Puljić, Romina Knežić i Petar Pereža Foto: DNEVNIK.hr

"Da sam Zelenski ne bih vjerovao ničemu što će mi ponuditi Trump, a ni Putin. To smo viđali kroz povijest, konfliktne situacije rađaju nešto što može proizvesti strahovite posljedice. Nadam se da će se pronaći nekakav modus vivendi. Zelenski je sada mudriji, pametniji u odnosu na njegov prvi dolazak. Neće biti te pripremljene zamke za njega koja je zadnji put bila apsolutno pripremljena. Nisam optimist, vidjet ćemo. Putin je narosto čovjek koji se igra s Donaldom Trumpom. Jedino državni tajnik Marco Rubio može Trumpu ukazati na neke stvari, jer dobro poznaje vanjsku politiku", kaže Puljić.

Ivica Puljić, dopisnik Al Jazeere Foto: DNEVNIK.hr

Europa ne može biti zadovoljna, govori Puljić, ali ne može to reći Trumpu, nego ga mora hvaliti ne bi li nešto ipak dobila od njega za Ukrajinu.

"Ako analizirate povijest, Putin neće stati ovdje ako dobije što hoće. Pazite, on je obećao da ako dobije što hoće u sporazumu da neće napadati ni jednu zemlju u Europi. Ako on to obećaje, znači da već ima tih ideja. Podsjećam na Miloševića koji nije mogao stati sve dok ga nisu isporučili u Haag. Putin isto tako ne može stati, samo što je on Milošević s nuklearnim oružjem", zaključuje Ivica Puljić.