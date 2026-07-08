Uzbuna u Njemačkoj: Masovna pucnjava u srednjoj školi, ima ozlijeđenih

Velika policijska akcija odvijala se u srijedu u njemačkom Schongauu. U pucnjavi u srednjoj školi Welfen-Gymnasium ozlijeđeno je nekoliko ljudi.

Policija i hitne službe dojavu o pucnjavi dobili su oko 12:50. Vjeruje se da se napad dogodio dijelom na školskom terenu, a dijelom nedaleko škole, piše BR24. Prema informacijama Bilda, nekoliko ljudi je zadobilo ubodne rane.

Glasnogovornik policije izjavio je da postoje jake naznake da se radilo o masovnoj pucnjavi.

Napadač je uhićen nakon što je isprva pobjegao, a vlasti su objavile upozorenje građanima da izbjegavaju to područje.

Derzeit ist uns bekannt, dass mehrere Personen am Welfen-Gymnasium verletzt wurden.

Ein mutmaßlicher Täter wurde festgenommen.

Um wie viele Personen und die Schwere der Verletzungen es sich handelt, wird aktuell abgeklärt.

Bitte meiden Sie den Bereich weiterhin.#sog0807 pic.twitter.com/JWRdY7DIm6 — PolizeiOberbayernSüd (@polizeiOBS) July 8, 2026

Što se točno dogodilo u školi još uvijek nije jasno. Prema vlastima, broj ozlijeđenih se također još uvijek procjenjuje.

U vatrogasnoj postaji u Bahnhofstrasse sada je uspostavljena kontaktna točka za rodbinu i roditelje učenika.