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Uzbuna u Njemačkoj: Masovna pucnjava u srednjoj školi, ima ozlijeđenih

PišeV. S., 08. srpnja 2026. @ 15:05 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images/iStockphoto
Pucnjava u srednjoj školi pokrenula je veliku policijsku akciju.
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Pucnjava u srednjoj školi u Njemačkoj
POLICIJSKA AKCIJA
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