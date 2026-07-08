VIDEO Panika među stanovnicima: Bujica uništila uzgajalište, pobjegle stotine zmija

Kineske vlasti pozvale su na sveobuhvatnu akciju spašavanja nakon što su oluje u južnoj i središnjoj Kini usmrtile najmanje 17 osoba, ozlijedile stotine drugih i prisilile na evakuaciju desetke tisuća stanovnika.
Intenzivna kiša i teške poplave uzrokovane tajfunom Maysak usmrtile su najmanje šest osoba u južnoj regiji Guangxi, gdje su vlasti podigle razinu hitnog odgovora na poplave na najvišu razinu u glavnom gradu Nanningu.
Videozapis koji je podijelila državna televizija CCTV prikazuje bujicu blatnjave vode kako juri pored srušenih betonskih zidova puknute brane rezervoara.
Prema lokalnim dužnosnicima, evakuirano je najmanje 130.000 ljudi, dok ih se 11 još uvijek vodi kao nestale.
U međuvremenu, grmljavinske oluje i jaki vjetrovi usmrtili su još 11 osoba i ozlijedili više od 330 u središnjoj pokrajini Hubei, izvijestila je državna novinska agencija Xinhua.
Ondje je oštećeno gotovo 5000 domova, a 22 su se srušila.
U poplavljenom gradu u regiji Guangxi do 900 zmija pobjeglo je iz uzgajališta koje je odnijela voda, rekao je za državne medije Red Star News Wu Zhi, voditelj lokalnog seoskog odbora.
One town particularly hit hard is Yunbuao in Hengzhou. A secondary danger there comes from the hundreds of snakes that have escaped from a flooded snake farm; reportedly, some 900 snakes have escaped, including cobras, leading to serious snakebite danger. pic.twitter.com/Nephbp2qDc