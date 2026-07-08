VIDEO Panika među stanovnicima: Bujica uništila uzgajalište, pobjegle stotine zmija

Kineske vlasti pozvale su na sveobuhvatnu akciju spašavanja nakon što su oluje u južnoj i središnjoj Kini usmrtile najmanje 17 osoba, ozlijedile stotine drugih i prisilile na evakuaciju desetke tisuća stanovnika.

Intenzivna kiša i teške poplave uzrokovane tajfunom Maysak usmrtile su najmanje šest osoba u južnoj regiji Guangxi, gdje su vlasti podigle razinu hitnog odgovora na poplave na najvišu razinu u glavnom gradu Nanningu.

Videozapis koji je podijelila državna televizija CCTV prikazuje bujicu blatnjave vode kako juri pored srušenih betonskih zidova puknute brane rezervoara.

Prema lokalnim dužnosnicima, evakuirano je najmanje 130.000 ljudi, dok ih se 11 još uvijek vodi kao nestale.

U međuvremenu, grmljavinske oluje i jaki vjetrovi usmrtili su još 11 osoba i ozlijedili više od 330 u središnjoj pokrajini Hubei, izvijestila je državna novinska agencija Xinhua.

Ondje je oštećeno gotovo 5000 domova, a 22 su se srušila.

U poplavljenom gradu u regiji Guangxi do 900 zmija pobjeglo je iz uzgajališta koje je odnijela voda, rekao je za državne medije Red Star News Wu Zhi, voditelj lokalnog seoskog odbora.

900 Snakes swimming in flooded waters in China. pic.twitter.com/5F14ljGKo9 — JOKAMRREDPILLZ (@JOKAQARMY1) July 7, 2026

One town particularly hit hard is Yunbuao in Hengzhou. A secondary danger there comes from the hundreds of snakes that have escaped from a flooded snake farm; reportedly, some 900 snakes have escaped, including cobras, leading to serious snakebite danger. pic.twitter.com/Nephbp2qDc — Manya Koetse (@manyapan) July 7, 2026

Videozapisi mještana koji očajnički pokušavaju uhvatiti zmije u vodi do koljena postali su viralni na društvenim mrežama.

For some snake farmers, there's also a tiny bit of banter amid the tragedies and devastation. At least they got this snake back. pic.twitter.com/XeS5Den40y — Manya Koetse (@manyapan) July 7, 2026

Mediji navode kako su među zmijama i opasne kobre te da je barem jedan seljanin ugrizen.

🚨 BREAKING: Around 900 snakes, including venomous cobras, escaped after floodwaters destroyed a snake farm in Hengzhou, #China.



At least one person has been hospitalized after a snake bite as rescue teams race to capture the reptiles.#短冊メーカー #sstvi #PORESP https://t.co/wDNTmKWn0s pic.twitter.com/TsJcerhYwA — Eyes on the Globe (@eyes_globe) July 7, 2026

Očekuje se da će obilna kiša i sljedećih dana pogađati dijelove Kine.