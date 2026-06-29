Masakr u centru za mlade: Otkriven mogući motiv krvoprolića u kojem je ubijeno šestero ljudi

Motiv pucnjave u centru za dobrobit mladih zapadno od Hamburga, u kojoj je ubijeno šest osoba, najvjerojatnije je borba za skrbništvo, rekla je šefica policije Kathrin Schuol na konferenciji za medije u ponedjeljak navečer.

Svih šest osoba ubijenih u gradu Stadeu bili su zaposlenici ustanove, rekla je Schuol, šefica policije u gradu Lueneburgu. I Stade i Lueneburg nalaze se u sjevernoj njemačkoj saveznoj pokrajini Donjoj Saskoj.

Njemački policijski dužnosnik rekao je da je osumnjičenik 45-godišnji njemački državljanin turskog podrijetla, prenosi Reuters.

Ministrica unutarnjih poslova Donje Saske Daniela Behrens opisala je pucnjavu kao "hladnokrvnu" na konferenciji za medije.

Pet osoba ubijeno je na mjestu događaja u centru za mlade u Stadeu, priopćila je policija, a šesta osoba je umrla od zadobivenih rana kasnije u bolnici. Još nekoliko osoba je ozlijeđeno, neki od njih teško.