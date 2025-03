Republika Srpska usvojila novi nacrt Ustava u kojem se taj entitet definira kao državu srpskog naroda, s pravom na samoopredjeljenje, osnivanje svoje vojske, te ukidanje Vijeća naroda. Na dnevnom je redu ponovno odcjepljenje Republike Srpske.

No, da je suživot moguć kako u miru tako i u ratu, dokazuje selo Baljvine 50 kilometara južno od Banje Luke, u istoj toj Republici Srpskoj. Netaknuta džamija i crkva, Bošnjaci i Srbi koji žive u slozi i prijateljstvu - a sukoba nije bilo ni 90-ih.

BiH - 4 Foto: Provjereno

BiH - 3 Foto: Provjereno

"Sve je dobro, u redu, nitko nikog ne dira. Ne svađa se, ne psuje, ne galami", rekao je Zaim Dizdar.

"I zaista mislim da je većinsko raspoloženje takvo da nitko ne želi ratovati, a ja ću otvoreno reći - ne želi nitko ratovati za kriminalce", poručio je Amarildo Gutić, novinar portala Žurnal.

U odcjepljenje Republike Srpske Vlado Karin ne vjeruje. I sam je, kaže, 90-ih sudjelovao u jednom hrvatskom pokretu koji se zalagao za sličnu priču po pitanju Herceg Bosne. "Mislim, išao sam na te sastanke i gledao sam to. To je promašena priča bila. Ovo je isto promašena priča. Dayton je Dayton. Koliko je dobar, koliko nije, to ne mogu ja suditi".

BiH - 6 Foto: Provjereno

Narodna skupština Republike Srpske donijela je zakon o nepriznavanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. To je, kao i u ostalom, i sve drugo u Nacrtu novog Ustava tog entiteta, u suprotnosti sa Ustavom BiH, a samim tim i Daytonskim mirovnim sporazumom. Posljedica je to prvostupanjske presude Miloradu Dodiku koji je 26. veljače osuđen pred Sudom BiH na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika.

BiH - 5 Foto: Provjereno

Srđan Taljić potvrdio je da sva istraživanja Transparency Internationala govore da je Bosna i Hercegovina, nakon Rusije i Bjelorusije, najgora zemlja u Europi kada je u pitanju stanje korupcije.

Za Dodikom te predsjednikom Skupštine Nenadom Stevandićem i premijerom Radovanom Viškovićem izdane su tjeralice. U naredbi za privođenje na teret im se stavlja počinjenje kaznenog djela napad na ustavni poredak.

Svaki policajac u Bosni i Hecegovini, koji uoči bilo koga od navedene trojice, trebao bi ga privesti. Kako je jedan od spomenute trojice već prešao granicu Srbije i Bosne, postavlja se pitanje – tko će ih privesti?

Priču pogledajte u videoprilogu reporterke Provjerenog Barbare Majstorović.

Pročitajte i ovo LOŠI SAMARITANCI Srbima se pokvario auto u Hrvatskoj, automehaničar im priredio pravi pakao: "Najčudnije mi je bilo to..."

Pročitajte i ovo Moraju ispuniti obećanje Postavili ultimatum Trumpu: Američka vojska mora se povući do kraja 2025. godine