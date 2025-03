Srbima se pokvario auto u Hrvatskoj, automehaničar im priredio pravi pakao: "Najčudnije mi je bilo to..."

Grupa poslovnjaka iz Srbije putovala je kroz Hrvatsku vozeći se autocestom A3 u smjeru Zagreba kad se kod Nove Gradiške upalila lampica na istrument ploči. Vozač je smjesta stao na prvom stajalištu i nazvao prijatelja automehaničara u Srbiju da mu objasni što se dogodilo.

Prijatelj mu je objasnio da je problem vjerovatno u jednoj od četiri dizne, koja se može isključiti i nastaviti vožnju s tri preostala klipa. Nitko od društva iz auta nije bio vičan čačkanju po motoru i isključivanju dizne, pa se u njihov razgovor umiješao vozač šlep službe koji je načuo što ih muči.

Ponudio je da im s kamionom preveze auto do najbližeg servisa gdje će im u kratkom roku otkloniti taj kvar. Putnici pristaju i upadaju u zamku.

U servisu im potvrđuju onu dijagnozu s diznama, ali da nije samo u jednoj problem, nego u sve četiri i da ih treba poslati na dijagnostiku koja je u jednom drugom servisu udaljenom nekoliko desetaka kilometara. Naravno, pronašli su još neke stvari na motoru koje su im se učinile problematičnima, piše Kurir.

Samo za dijagnostiku dizna tražili su 400 eura, pa kad je vozač nazvao svojeg prijatelja u Srbiju i saznao da je dijagnostika samo 10 eura po dizni u Srbiji, odustao je od servisiranja kod ovih "temeljitih" automehaničara, jer je shvatio da je upao u klopku prevaranata.

Umjesto toga, iznajmio je auto iz rent-a-cara vlasnika servisa i s putnicima nastavio svoje poslovno putovanje u Zagreb.

Raskopani automobil

Dva dana kasnije došli su sa šlep službom iz Srbije ne bi li se vratili i automobil i oni zajedno nazad u svoju zemlju, no imali su što vidjeti. Automobil je bio skroz raskopan i više uopće nije bio u voznom stanju. Majstor Dušan iz Čačka u Srbiji, gdje se sada vozilo nalazi na popravku objašnjava što su to njegove kolege u Hrvatskoj napravile.

"Na automobilu je zaista stradala jedna od četiri dizne na motoru, međutim automobil je u Čačak šlep-službom dovezen u skoro demoliranom stanju. Izvađene su sve četiri dizne i polovično vraćene na mjesto. Također su razdvojeni vezovi motora, pokidana su i neka crijeva, da vam sada ne objašnjavam. Ali načudnije mi je što su razvalili instrument ploču pod nogama suvozača, kako bi došli do dijela motora, koji uopće nije bio problematičan", govori automehaničar Dušan Radonjić nabrajajući još nekoliko izvađenih dijelova motora koji nisu vraćeni na svoje mjesto.

On kaže da je sve to urađeno s ciljem da se automobil koji je do tada bio u voznom stanju, više ne može pokrenuti.

Priznaje da ove nečasne radnje kolega u Hrvatskoj nisu izoliran slučaj, nego da se takvim potezima služe i u Srbiji.

"Vlasnici šlep-službi su često u dosluhu s automehaničarskim radionicama. Mnogi od njih rade na crno. Na putevima ulijeću ljudima koji su u kvaru, a najlakša meta su stranci. Za svaki dovezen auto, dobijaju postotak. Kada stranac u nevolji dođe u servis on je tad majstorov i božji. Najlakše se "obrade" poslovni ljudi kojima se žuri, a o mehanici nemaju pojma, kako je ovdje bio slučaj. Zato svima savjetujem da prije kretanja na put, naročito u inozemstvo, uplate putno osiguranje za automobil. Tada su glavobolje i neugodnosti isključene, točno se zna cijena šlepanja, dijagnostike i popravaka koje plaća osiguranje. Činjenica da ekipa iz Srbije u Hrvatskoj ništa nije mogla platiti preko firme, kreditnom karticom i da za sve to dobije fiskalni račun, jasno govori o kakvim se poslovima radi - kaže čačanski mehaničar dodajući da je pred nama sezona godišnjih odmora, kada je ovakvih primjera i puno više.

