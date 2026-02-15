Pokopan student koji je poginuo u Sarajevu: Vozač tramvaja pušten na slobodu, pala i ostavka

Student Erdoan Morankić (23) koji je poginuo u teškoj prometnoj nesreći u četvrtak pokopan je u nedjelju u rodnom Brčkom dok su istodobno u Sarajevu nastavljena prosvjedna okupljanja, a predsjednik vlade Sarajevske županije zbog toga je podnio ostavku.

Morankića, talentiranog umjetnika i studenta druge godine Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, na mjesnom su groblju posljednji put ispratile stotine građana, ali i Morankićevih kolega koji su stigli iz Sarajeva.

Ella Jovanović (17), učenica Katoličkog školskog centra u Sarajevu koja je kao i Morankić bila na stajalištu kada je tamo iskliznuo tramvaj s tračnica i dalje se bori za život nakon što joj je amputirana noga.

"Pacijentica je i dalje u jedinici kirurške intenzivne terapije i reanimacije. Kontinuirani monitoring i terapija multidisciplinarnog tima se nastavlja", kazao je u nedjelju ravnatelj opće bolnice Ismet Gavrankapetanović.

Ostavka Nihada Uka

Za to su vrijeme stotine prosvjednika u Sarajevu iskazali potporu stradalima, ali i inzistirali na odgovornosti za nesreću na što je tijekom dana odgovorio predsjednik vlade Sarajevske županije Nihad Uk koji je podnio ostavku.

"Mladi ljudi su digli glas i protiv vlade koju predvodim. Poruka sugrađana, poruka mladih ljudi mi je važna. Sasvim sigurno važnija od moje funkcije. I kada biram između glasa i hrabrosti mladih ljudi s jedne strane i moje funkcije s druge, izbor je jasan", izjavio je Uk podnoseći ostavku.

Rekao je da "duboko vjeruje" da bi svima u BiH, kao i u susjednim zemljama, "bilo bolje kada bismo ponizno osluškivali glas mladih ljudi koji su izašli na ulice".

Nakon početnog okupljanja kod Zemaljskog muzeja u čijoj se blizini nesreća i dogodila, prosvjednici su blokirali promet i u koloni se zaputili kroz centar grada zaustavljajući se pred Predsjedništvom BiH te sjedištem Županijskog tužiteljstva koje vodi istragu te Županijskog suda.

Pri tom su nosili transparente kojima su pozivali na ostavke odgovornih. "Bol traži odgovornost", "Pravda su ostavke", "Sistem smrti", bili su samo neki od natpisa.

Vozač tramvaja pušten

Tužiteljstvo smatra da je za nesreću odgovoran ljudski faktor odnosno vozač tramvaja Adnan Kasapović (48) pa su stoga zatražili od suda da mu odredi jednomjesečni pritvor. Sud je to odbio i u nedjelju ga pustio da se brani sa slobode.

Kasapovićev odvjetnik tvrdi kako je on nedužan kao i da je svim silama pokušavao spriječiti nesreću no problem je bio u neispravnom starom tramvaju kojemu su otkazale kočnice.

Isto smatraju i Kasapovićevi kolege iz gradskog prometnog poduzeća GRAS.

Na prosvjedima u Sarajevu u nedjelju je bilo znatno manje sudionika nego dan ranije kada je, prema policijskim procjenama, u njima sudjelovalo više od šest tisuća ljudi.

Neformalna skupina pod nazivom "Reci dosta" iz koje su pozvali na subotnje okupljanje ogradili su se od nedjeljnog skupa nakon što su dan ranije istaknuti i neki politički zahtjevi poput onih za ostavkom cjelokupne županijske vlade.

Na prosvjedima u subotu skupina od desetak mlađih muškaraca nakon odavanja počasti žrtvama iznenada je preuzela kontrolu inicirajući blokiranje glavnih gradskih prometnica, a zatim i isticanje zahtjeva za ostavkama.

U nedjelju su neki od njih pozvali da se s prosvjedima nastavi i u narednim danima.

"Zbog pritisaka, mogućih zloporaba i ugrožavanja sigurnosti ljudi koji su organizirali skup u subotu skupina 'Reci dosta' do daljnjeg se ograđuje od bilo kakvih organizacija javnih prosvjeda. Nadamo se da će doći vrijeme u kojem će se moći organizirati bez zloporabe", poručili su.

U vladi Sarajevske županije koju je predvodio Uk iz Naše stranke (NS) su i SDP BiH te Narod i pravda (NiP). Iste te strane dio su vladajuće koalicije u BiH na državnoj i razini Federacije BiH.

Oporba predvođena Strankom demokratske akcije (SDA) sada uoči općih izbora planiranih za listopad snažno inzistira na njihovim smjenama.