Novi krug pregovora o izmjenama izbornog zakonodavstva BiH u nedjelju je okončan bez konkretnog dogovora a predsjednik HDZ BiH Dragan Čović za neuspjeh je okrivio čelnika Stranke demokratske akcije (SDA) Bakira Izetbegovića te je ustvrdio kako sada "apsolutno nema uvjeta" za provedbu izbora planiranih za listopad.

Nakon četiri dana pregovora vođenih uz posredovanje ravnateljice pri Službi za vanjske poslove EU (EEAS) Angeline Eichhorst i američkog veleposlanika u BiH Michaela Murphyja, većina sudionika novinarima je jasno potvrdila kako su pregovori propali, pa tako i predsjednik HDZ BiH Dragan Čović.

"Apsolutno nema uvjeta da bi se izbori organizirali", kazao je Čović dodajući kako je time najviše izgubila BiH.

Ustvrdio je kako je cilj SDA u startu bio da se ništa ne dogovori, nego da ostane status quo, što je opisao kao brutalni udar na državu, dodajući kako se ipak mora nastaviti dalje, a onima za koje tvrdi da pokušavaju razgraditi BiH, poručio je kako u tome nikada neće uspjeti.

Istaknuo je kako je pet od šest stranaka koje su sudjelovale u pregovorima zapravo prihvatilo rješenja koje je nudila međunarodna zajednica, a da je HDZ BiH bio spreman prihvatiti sve opcije kojima će se izbjeći blokiranje vlasti u Federaciji BiH i postupak imenovanja dužnosnika.

Čelnik SDA Bakir Izetbegović izbjegao je novinare, a sadržaj pregovora komentirao je čelnik oporbene bošnjačke stranke Narod i pravda (NiP) Elmedin Konaković.

"Pregovori su propali. Za bilo kakvu ustavnu i izbornu reformu više nema", kazao je Konaković dodajući kako šteta što je odbačen dokument koji je bio dobra osnova, jer je nudio model biranja članova Predsjedništva BiH koji bi jamčio sva prava Hrvatima a ne bi ograničavao druge dok bi se brisale etničke odrednice kod biranja zastupnika u Domu naroda državnog parlamenta.

Konaković kao i Fahrudin Radončić, lider Saveza za bolju budućnost (SBB) zaključili su kako sada najviše razloga za slavlje ima srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, jer je jasno da će se blokada države propašću pregovora o izbornoj reformi nastaviti.

Eichhorst je novinare podsjetila kako se pregovaralo punih devet mjeseci te je ustvrdila kako je na kraju ponuđen "dobar paket" reformi koji bi ubrzao put BiH ka članstvu u EU. Pojasnila je kako je glavni problem bio to što se HDZ i SDA nisu mogle usuglasiti oko načina konstituiranja Doma naroda parlamenta Federacije BiH.

"Stranke se nisu dogovorile i ovo je propuštena prilika", kazala je Eichhorst izražavajući žaljenje jer se zbilo u razdoblju velike krize na europskom kontinentu.

Kazala je i kako vjeruje da bi tehničke preinake izbornog zakona ipak trebale ići u parlamentarnu proceduru, odnosno usvajanje, iako nema dogovora o političkom dijelu.

Poručila je i kako bi se unatoč neuspjehu pregovora izbori u BiH ipak trebali održati te da će EU na tome inzistirati.

Veleposlanik Murphy kazao je kako građanima BiH mora biti osigurano pravo na funkcionalnu državu u kojoj će njihova prava biti zajamčena.

"Imali smo elemente dogovora kojima bi se to osiguralo", kazao je Murphy dodajući kako je poonuđen model koji bi štitio interese Hrvata kod izbora članova Predsjedništva BiH i Doma naroda federalnog parlamenta.

"Nažalost, SDA i HDZ BiH to nisu uspjele pretvoriti u razumni kompromis. Previše se razgovarao o simbolici umjesto o sadržaju, a upravo je sadržaj ono što građani trebaju", kazao je Murphy.

Pozvao je političke lidere da nastave tražiti kompromis do kojega nisu uspjeli sada doći, a da međunarodna zajednica ostaje spremna pomoći. I on je kazao kako izbora u listopadu mora biti, jer je to predviđeno zakonom, a to je i jasno stajalište SAD.

"Ako netko odluči bojkotirati izbore to ne bi bilo mudro", kazao je Murphy komentirajući mogućnost da HDZ BiH odnosno hrvatske stranke ne sudjeluju na listopadskim izborima.