Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio da podupire ideju dogovora o izmjenama izbornog zakona, ali je izrazio sumnju da je moguć.

Milorad Dodik rekao je da sumnja da je dogovor o izbornom zakonu Bosne i Hercegovine teško moguć zbog izrazito suprotstavljenih stavova Hrvata i Bošnjaka, koje Dodik naziva "muslimanima". Ipak, srpski član Predsjedništva BiH rekao je da podupire ideju o dogovoru.

HDZ očekuje povrat novca za blindirani BMW koji je Robert Ježić kupio za Ivu Sanadera

Obnova nakon potresa kod nas i dalje stoji, Česi obnovili većinu kuća devet mjeseci nakon tornada: "Nisam imao nikakvih problema..."

Također je rekao da Igor Kalabuhov, ruski veleposlanik u BiH, neće biti proglašen nepoželjnim iako je prije nekoliko dana prijetio BiH u slučaju ulaska u NATO.

"Ambasador Ruske Federacije neće biti proglašen personom non grata jer to zavisi od odluke Predsjedništva, a ja nisam spreman da za to glasam. Nisam spreman da se uključim u taj bijes i histeriju koji vladaju vezano za Ruse, što politički muslimani pokušavaju nametnuti međunarodnoj zajednici", rekao je Dodik.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr