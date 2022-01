Pregovori o izmjenama izbornog zakona BiH u Neumu nisu doveli do konkretnih rezultata. Sudionici pregovora dali su izjave za medije i odgovarali na pitanja novinara.

Posebni američki izaslanik za izbornu reformu u BiH Matthew Palmer i ravnateljica pri službi za vanjske poslove EU-a (EEAS) Angelina Eichhorst u Neumu su okupili čelnike nekih od najvažnijih bosanskohercegovačkih političkih stranaka a glavni im je cilj dogovor hrvatske i bošnjačke strane o novom modelu izbora članova Predsjedništva BiH te Doma naroda parlamenta Federacije BiH kao i ovlastima tog tijela.

Reporter Dnevnika Nove TV Mario Jurič izvjestio je da za sada nema dogovora ni o jednoj temi vezanoj uz izmjene Izbornog zakona.

#Neum: Do sada nema dogovora ni o jednoj temi vezanoj za izmjene Izbornoga zakona. Stavovi su se načelno približili u tehničkim izmjenama, ali ni tu još nema konretnog kompromisa. Razgovori su sada prekinuti i uskoro će se nastaviti. (1/2) @DNEVNIKhr — Mario Jurič (@JuricNovaTV) January 30, 2022

Bakir Izetbegović rekao je nakon razgovora kako je iznenađen stavovima prisutnih.

"Pregovori nisu završeni, vjerojatno ćemo ih nastaviti sami, vjerojatno u Sarajevu. Bili smo blizu. Činilo se da ćemo završiti posao i idemo dalje", rekao je.

"Nastavit ćemo pregovore već vjerojatno sljedeći tjedan", dodao je Izetbegović istaknuvši kako su učinjeni veliki napori.

"Nema pobjednika, svi smo poraženi"

Fahrudin Radončić je kazao kako je učinjeno sve da bi i bošnjački i hrvatski narod izabrao svojeg predstavnika.

"Nema pobjednika pregovora, mislim da smo svi poraženi. Da nemamo nikakav prijedlog rješenja... Ovo može dodatno zakomplicitati odnose u BiH. Mora se pregovarati", rekao je.

"Dijagnosticirali smo probleme i opisali gdje se ne slažemo. Građanima poručujem da ovi pregovori traju desetak godina, izbora će biti i gledat ćemo harmonizirati odnose jer, što su hrvatsko-bošnjački odnosi slabiji, gospodin Dodik jača", dodao je Radončić.

"Blizu smo, ali istovremeno i daleko, nismo postigli gol", objasnio je i dodao da je na stolu bio "elektorski prijedlog" koji nisu mogli prihvatiti.

"Pregovore treba nastaviti"

Angelina Eichhorst navela da su pregovori bili dobri, no da ih treba nastaviti.

"Potrebno je naći model izbora za Predsjedništvo i domove naroda, želim zahvaliti svim stranama na korisnim informacijama, kontruktivosti i trudu tijekom razgovora. Mislim da je odrađen veliki posao i napravljen korak unaprijed koji obećava. Razgovori se nastavljaju dalje", rekla je.

"Imali smo samo par dana za raspravu o važnim stvarima, što nije dovoljno, ali je dobar početak za nastavak pregovora. Hvala svima koji su pratili pregovore", dodala je Eichhorst.

Rekla je da nema jamstva kako će se doći do rješenja, no da se radi o vrlo važnim pitanjima. "Iskreno se nadam da će do rješenja doći", dodala je.

Pregovori o vrlo zahtjevnim političkim pitanjima

Matthew Palmer se zahvalio političkim liderima koji su prisustvovali u pregovorima o "vrlo zahtjevnim političkim pitanjima".

"Sama činjenica da su svi sudionici došli ovdje i otvoreno razgovarali o teškim pitanjima govori sama za sebe. Nismo došli do kraja ovog procesa. Pitanja o kojima smo razgovarali neće nestati", rekao je.

"Osiguravanje demokratskih procesa i izbornog procesa koji je pravičan i osigurava integritet svih je bitan. To uključuje i postupanje u skladu s presudom Europskog suda za ljudska prava u više postupaka. Potrebno je iznaći odgovarajući izborni model i osigurati snagu institucija u BiH", dodao je.

"Problemi neće nestati, oni se moraju rješavati. Mi ćemo, kao partneri, biti tu. Pregovori se moraju nastaviti. Drago mi je da su strane napravile veliki pomak po pitanju integriteta naroda. Tu je i paket mjera koji će omogućiti veću transparentnost u samom procesu izbora. Zahvalni smo svima na pregovorima ovaj vikend", istaknuo je.

Nastavak unutar sedam do deset dana

Dragan Čović je kazao da je posao u "ovom formatu završen".

"Ovaj put smo dobili pisane prijedloge kolega, imamo tri modela, raščistili smo je li ono što predlažemo u skladu s pravilima EU-a. Ostavlja nam se mogućnost da pokušamo sami nastaviti pregovore unutar sedam do deset dana", rekao je.

"Netko od kolega koji su bili ovdje možda organizira sastanak pa da se pokušamo usuglasiti. Ulazimo u izbornu godinu nepripremljeni. Bojim se situacije u kojoj nemate funkcionalnu situaciju. Duboko sam vjerovao u završetak pregovora, no ovako ćemo imati pravi politički posao", dodao je i rekao da će se na političkoj razini dogovoriti o daljnjim koracima.

"Međunarodna zajednica je ostala dosljedna u tome da nam neće nametati nikakva rješenja, odgovornost je na nama. Ako ne nađemo rješenje, nisam siguran kako će to izgledati", kazao je i dodao kako su za dogovor "nedostajale nijanse".

"Što se tiče Narodnog sabora, ponudili smo nekoliko modela. Elektorski je model za sve županije, to bi moglo jamčiti da se izaberu predstavnici Hrvata i Bošnjaka. Bio sam uvjeren, s obzirom da su pripreme bile dobre, da ćemo to završiti, no došle su primjedbe s bošnjačke strane", kazao je.