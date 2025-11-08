Propali mirovni pregovori koji su trebali spriječiti otvoreni rat dviju zemalja

Mirovni pregovori između Afganistana i Pakistana propali su, no prekid vatre između dvije susjedne zemlje južne Azije ostaje na snazi, rekao je u subotu u Kabulu glasnogovornik talibanske vlade.

Zabihulah Mudžahid je kazao da su pregovori propali zbog inzistiranja Islamabada da Afganistan preuzme odgovornost za unutrašnju sigurnost Pakistana, zahtjev koji, kako je rekao, nadilazi "kapacitet" Afganistana.

"Prekid vatre koji je uspostavljen do sada nismo prekršili i nastavit ćemo ga poštivati", kazao je Mudžahid.

U petak je pakistanski ministar obrane Khawaja Muhammad Asif izjavio da su mirovni pregovori s Afganistanom u Istanbulu, čiji je cilj bio spriječiti obnavljanje graničnih sukoba, propali, dodajući da će primirje trajati sve dok ne bude napada s afganistanskog teritorija.

Afganistanske i pakistanske trupe u četvrtak su nakratko razmijenile vatru duž zajedničke granice, istog dana kada su mirovni pregovori nastavljeni u Istanbulu.

Vojske dviju zemalja sukobile su se prošli mjesec, ubivši desetke ljudi, u najgorem nasilju od povratka talibana na vlast u Afganistanu 2021. godine.

U Istanbulu je od prošlog mjeseca, uz posredovanje Turske i Katara, održano više rundi pregovora.

Najnoviji razgovori održani su 6. i 7. studenoga, a predvodili su ih Abdul Hak Wasiq, šef talibanske obavještajne službe, i general pukovnik Asim Malik, šef pakistanske obavještajne službe ISI.

Ranije su pakistanski dužnosnici, uključujući ministra odbrane Khawaju Asifa, također potvrdili da su pregovori u Istanbulu propali, dodajući: "Nema planova za daljnje pregovore."

On je upozorio da će, ako se teritorij Afganistana bude koristio za napade na Pakistan, primirje biti prekinuto.

Ranije je upozorio da bi neuspjeh u postizanju dogovora mogao dovesti do "otvorenog rata".

Pakistan i talibani su desetljećima održavali bliske veze, no posljednjih godina se odnos između dviju strana uvelike pogoršao.

Sukobi u listopadu su uslijedili nakon pakistanskih zračnih napada na Kabul. Jedna od meta napada je bio i glavni vođa pakistanskih talibana.

Nekada bliski saveznici s granicom dugom 2600 kilometara, dvije strane su se udaljile nakon što je Islamabad optužio Afganistan da pruža utočište militantnim grupama, uključujući Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP).

Pakistan tvrdi da talibanske vlasti dozvoljavaju TTP-u da koristi afganistanski teritoriji kao centar za obuku i logistiku za napade unutar Pakistana.

Talibanska vlada negira te optužbe.