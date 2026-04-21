U Indijskom oceanu pronađeno tijelo: Pripada mornaru koji je nestao prije 50 dana nakon kontroverzne američke akcije

Tijelo iranskog mornara Emada Hormozija pronađeno je u Indijskom oceanu, oko 50 dana nakon što je nestao.

Hormozi je služio na iranskom ratnom brodu IRIS Dena koji je početkom ožujka potopila podmornica američke ratne mornarice.

The body of Commander Emad Hormozi has been recovered and identified via DNA testing 50 days after the American-Israeli attack on Iran's Dena corvette in the Indian Ocean.



He is being returned to his hometown for burial. — Iran's Today (@Iran) April 20, 2026

Iranska fregata IRIS Dena potpljena je 4. ožujka u međunarodnim vodama Indijskog oceana, u blizini Šri Lanke. Prema procjenama, u napadu je poginulo između 87 i 104 mornara, dok su snage Šri Lanke spasile manji broj preživjelih.

Riječ je o prvom potapanju ratnog broda torpedom još od Drugog svjetskog rata. Pentagon je objavio video napada koji prikazuje brod koji doživljava ogromnu eksploziju nakon čega tone. Deni je trebalo manje od tri minute da potone nakon što ju je pogodio najmoćniji torpedo na svijetu, Mark 48, koji je lansirala američka nuklearna podmornica USS Charlotte koja se nalazila u blizini.

Budući da se dogodilo daleko od Perzijskog zaljeva, u važnom pomorskom koridoru koji povezuje Kinu i Bliski istok, potapanje fregate izazvalo je iznenađenje među vojnim i političkim analitičarima. Napad je otvorio i brojna pitanja o zakonitosti ovakvih vojnih operacija na moru.

Denu je u regiju u kojoj je bila kad je potopljena pozvala Indija kako bi sudjelovala u međunarodnoj smotri flota. Tri dana kasnije, SAD i Izrael počeli su bombardirati Iran. Napad je izazvao strahove da će Trumpov rat na Bliskom istoku imati šire posljedice za geopolitički osjetljivu regiju Indijskog oceana.

Prema pravilima međunarodnog prava, ratni brodovi država uključenih u međunarodni oružani sukob smatraju se legitimnim vojnim ciljevima. To znači da ih je dozvoljeno napasti, pod uvjetom da se nalaze izvan teritorijalnih voda neutralnih država. No, u ovom slučaju, javnost je osudila napad na brod koji nije predstavljao nikakvu prijetnju američkom brodu, pisao je tada The Guardian.

S druge strane, međunarodno pravo propisuje i obvezu spašavanja preživjelih nakon pomorskih sukoba. Druga Ženevska konvencija iz 1949. godine nalaže da strane u sukobu moraju poduzeti sve moguće mjere kako bi pronašle i spasile brodolomce, ranjene i bolesne.