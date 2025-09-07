Dvostruki bombaš od FBI-ja bježao 21 godinu: Pronašli su ga na drugom kontinentu

Daniel Andreas San Diego, osumnjičeni dvostruki bombaš i dugogodišnji bjegunac s FBI-jeve liste najtraženijih, nalazi se u zatvoru s maksimalnim osiguranjem u Londonu i čeka ročište na kojem će se odlučiti hoće li biti izručen SAD-u.

San Diego je nestao 2003. godine, nakon što je izbjegao uhićenje u gotovo filmskoj potjeri kroz Kaliforniju. Tada 23-godišnjak, povezan s ekstremističkim skupinama za prava životinja, bio je glavni osumnjičeni za dva bombaška napada na tvrtke u području zaljeva San Francisca.

Prva eksplozija odjeknula je 28. kolovoza 2003. u biotehnološkoj korporaciji u Emeryvilleu, dok je druga, mjesec dana kasnije, ciljala tvrtku za prehrambene proizvode u Pleasantonu, 48 kilometara istočnije. Bombe su bile postavljene tako da nastradaju i spasioci koji izađu na teren, no u napadima, nitko nije stradao. Odgovornost je preuzela skupina Revolutionary Cells – Animal Liberation Brigade, piše BBC.

Filmski bijeg

FBI je San Diega pratio i smatrao da ima dovoljno dokaza za uhićenje, no odlučili su ga još nadzirati u nadi da će ih dovesti do drugih članova mreže. No on im je pobjegao – nakon sat vremena duge potjere.

Njegov automobil pronađen je ostavljen i upaljen u centru grada, a u prtljažniku je otkrivena improvizirana "tvornica bombi". Agenti su kasnije priznali da je to bila propuštena prilika te da bi ga uhitili da su ranije znali za dokaze.

Unatoč intenzivnim potragama i nadzoru njegove obitelji i prijatelja, godinama mu se gubio svaki trag. FBI je vjerovao da je pobjegao u Južnu Ameriku.

Uhićenje u Walesu

Tek u studenom 2024. godine, nakon 21 godine skrivanja, britanska Nacionalna agencija za kriminal (NCA) i protuteroristička policija otkrile su ga u dolini Conwy, blizu gradića Llanrwst u sjevernom Walesu. Živio je pod lažnim imenom Danny Webb.

San Diego je godinama bio jedan od najtraženijih bjegunaca u Sjedinjenim Državama. Za informacije o njemu bila je ponuđena nagrada od 250.000 dolara, a FBI ga je smatrao naoružanim i opasnim.

FBI: "Pravda uvijek stigne"

Direktor FBI-ja Christopher Wray poručio je nakon uhićenja: "Uhićenje Daniela San Diega nakon više od 20 godina bijega zbog dva bombaška napada u području San Francisca pokazuje da, bez obzira koliko traje, FBI će vas pronaći i pozvati na odgovornost."