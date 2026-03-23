Tajanstvena piramida na Marsu ponovno budi maštu i radoznalost na društvenim mrežama

Mars može izgledati kao tih i pust planet, no njegovi krajolici i dalje očaravaju neobičnim formacijama koje bude maštu. Među njima se ističe formacija nalik trokutastoj piramidi u kanjonu Candor, ogromnom kanjonu na Marsu koji je oblikovan vjetrom.

Piramidalna struktura prvi je put privukla pažnju još 2002. godine kada je neovisni istraživač Wilmer Faust uočio neobičan detalj na snimci E06-00269, Mars Global Surveyora (MGS). Od tada je ta struktura popularno nazvana Candorov Tetrahedron. No, nedavno je američki neovisni filmaš Brian Cory Dobbs dodatno pojačao interes za Candorovim Tetrahedronom, dijeljenjem slika na platformi X, postavljajući pitanje kakvi to prirodni procesi proizvode tako pravilne strukture na Marsu.

On Mars, there is a three-sided pyramid the size of the Great Pyramid in Egypt.



Slike koje kruže internetom temelje se na stvarnim podacima koje su snimili NASA-ine letjelice u orbiti oko Marsa, koje su prvi put fotografirale područje kanjona Candor 2001. godine, piše portal Science Alert.

Naknadna snimanja NASA-inim Mars Reconnaissance Orbiterom, posebice kamerom HiRISE, prikazala su tu regiju u većoj razlučivosti. Iako impresivan izbliza, tetrahedron gubi svoju tajanstvenost kad se promatra u širem kontekstu, gdje postaje jasno da je riječ o neravnom brdu oblikovanom erozijom, slično okolnom terenu. Sam kanjon Candor oblikovan je milijardama godina djelovanjem vode, vjetra, klizišta i moguće tektonskih aktivnosti.

Geolozi takve formacije nazivaju "pozitivnim reljefnim izdancima", odnosno trajnim ostatcima stijena koji ostaju nakon što mekši slojevi oko njih erodiraju. Candorov Tetrahedron ima promjer oko 290 metara i visinu od 145 metara i nešto veći od prosječnog navedenog reljefnog izdanka, ali u potpunosti u skladu s prirodnim procesima na Marsu.

Slične prirodne piramide postoje i na Zemlji, primjerice Cerro Tusa u Kolumbiji te piramidalna brda u kineskoj provinciji Guizhou.

Detaljnijim promatranjem vidljive su neravne brazde i uzorci tla oblikovani stalnim marsovskim vjetrovima, bez geometrijske savršenosti. Budući da ljudski mozak ima tendenciju tražiti obrasce, te prirodne forme mogu se pogrešno protumačiti kao umjetne, no privlačnost Marsa ne ovisi samo o iluzijama koje njegov krajolik nameće ljudskom mozgu.

Njegov surov, razveden krajolik, prikazan u izuzetnim detaljima zahvaljujući suvremenim snimkama letjelica u orbiti i roverima na površini, svjedoče o geološkim silama i ljepoti oblikovanoj vjetrom kroz milijune ili čak milijarde godina.