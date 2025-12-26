Zemlja u političkoj blokadi, balkanski Che Guevara ponovno bi mogao pobjediti: "U stanju anarhije smo"

Balkanska država je u političkoj blokadi od neuspješnih izbora u veljači, koje je osvojila stranka Vetevendosje (VV) odlazećeg premijera Albina Kurtija, ali bez dovoljno ruku za formiranje vlade.

Nakon višemjesečnih prepirki u parlamentu Kosova, zemlja će ponovno na izbore 28. prosinca. No stručnjaci kažu da je malo vjerojatno da će to donijeti promjene te vjeruju da će i ovoga puta pobijediti Kurtijeva stranka, ali da još jednom neće moći formirati vladu.

Karizmatični Kurti

Kurti, kojeg su zbog njegove radikalne prošlosti nekoć nazivali kosovskim Che Guevarom jedan je od rijetkih koji može osigurati većinu. Njegova stranka je osvojila vlast 2021. godine, ostvarivši najveću izbornu pobjedu od neovisnosti zemlje od Srbije 2008. godine, osvojivši više od 50 posto glasova.

Albin Kurti Foto: Antonio Balic/Cropix

Od studentskog radikala do političkog zatvorenika, Kurtijev dugi put do premijerske pozicije učinio ga je jednim od najprepoznatljivijih i najutjecajnijih političara na Kosovu, piše France 24.

Njegova mješavina nacionalizma i programa reformi pokazala se popularnom u zemlji čiji suverenitet Srbija još uvijek osporava, više od dva desetljeća nakon završetka rata za neovisnost.

No, ekonomist Mehmet Gjata kaže da su se stvari možda promijenile od Kurtijevog posljednjeg mandata: "Bojim se da će se trenutna politička kriza ponoviti, jer VV neće dobiti više od 50 posto glasova. Opet nećemo imati pobjednika".

Najveće oporbene stranke odbile su se pridružiti Kurtijevoj koaliciji. Jedino realno rješenje za VV bila bi izazovna suradnja između tri glavne oporbene stranke, rekao je bivši ministar vanjskih poslova i oporbeni kandidat Enver Hoxhaj.

Nestabilnost zbog Srbije

Kurtiju i njegovoj stranci fokus je dugo bio suprotstavljanje Srbiji. To mu je osiguravalo podršku kod kuće, ali kritike u inozemstvu.

Kada su se srpske snage povukle pod NATO-vim bombardiranjem 1999. godine, mnoge državne strukture ostale su u funkciji ​​za etničke Srbe koji uglavnom žive na sjeveru. Kurti je te službe nazvao "instrumentima zastrašivanja, prijetnje i kontrole" te je gotovo cijeli svoj drugi mandat proveo iskorjenjujući sustav i pritom ljuteći Beograd.

Rezultat su bile napetosti na sjeveru, koje su posljednji put prerasle u nasilje 2023. godine i izazvale sankcije Europske unije te navele Washington da optuži Kurtijevu vladu za sve veću nestabilnost.

Ali među njegovim biračima, uklanjanje srpskog utjecaja ostaje popularno, rekao je Hajdari.

Većina oporbenih stranaka izbjegava to pitanje, ali Srpska lista koja zadržava većinu od deset rezerviranih srpskih mjesta u parlamentu redovito se sukobljava s Kurtijevim programom na sjeveru. Manja stranka, s bliskim vezama s Beogradom, prethodno je vladine poteze na sjeveru nazvala "etničkim čišćenjem" i izjavila da su spremni surađivati ​​s drugim strankama kako bi Kurtija spriječili da dođe na vlast.

Kolosalna šteta

Bez parlamenta, ključni međunarodni sporazumi nisu ratificirani, što dovodi u opasnost stotine milijuna eura pomoći. Dva nacionalna izbora i lokalni izbori koštali su jednu od najsiromašnijih europskih zemalja ove godine najmanje 30 milijuna eura.

Više od desetak vladinih institucija i agencija također je ostalo bez vodstva, jer su mandati njihovih rukovoditelja istekli, a novi nisu imenovani.

Gjata je rekao da su podijeljeni zastupnici u proteklih nekoliko mjeseci nanijeli kolosalnu štetu gospodarstvu: "Doveli su Kosovo u stanje anarhije".