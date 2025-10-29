Eksplozivno izvješće o Putinu: Otkrili što planira s Ukrajinom, Trump gubi strpljenje

Nedavna procjena američkih obavještajnih službi upozorila je da je ruski predsjednik Vladimir Putin odlučniji nego ikad da nastavi rat u Ukrajini i ostvari pobjedu na bojištu, naveli su visoki američki dužnosnik i visoki dužnosnik Kongresa.

Obavještajna analiza, koja je ovog mjeseca prenesena članovima Kongresa, pokazuje da agencije ne vide nikakve znakove da je Rusija spremna na kompromis u vezi s Ukrajinom, dok američki predsjednik Donald Trump pokušava posredovati u mirovnim pregovorima.

Unatoč velikim gubicima među ruskim trupama i ekonomskim problemima kod kuće, Putin je, prema obavještajnoj procjeni, čvrsto usmjeren na osiguravanje ukrajinskog teritorija i širenje utjecaja svoje zemlje kako bi opravdao ljudsku i financijsku cijenu rata.

Kao znak Trumpove rastuće frustracije, prošlog je tjedna otkazao planirani sastanak s Putinom u Budimpešti, a po prvi put otkako se u siječnju vratio na vlast uveo je kaznene mjere protiv Moskve, sankcionirajući dvije velike ruske naftne kompanije.

"Jednostavno sam osjetio da je došlo vrijeme", rekao je Trump novinarima, opisujući nove sankcije kao ogromne i dodao da je dugo čekao da ih uvede, ali se nada da neće i dugo trajati, javlja NBC News.

Bijela kuća odbila je komentirati najnoviju obavještajnu procjenu i uputila na Trumpove javne izjave o pokušajima postizanja mirovnog sporazuma.

"Kao što je predsjednik izjavio, ovo su goleme sankcije protiv njihove dvije velike naftne kompanije, za koje se nada da će pomoći okončanju rata", stoji u priopćenju službenika Bijele kuće. "Jasno je rekao da je vrijeme da se zaustavi ubijanje i postigne dogovor o završetku rata. Sjedinjene Države nastavit će zagovarati mirno rješenje sukoba, a trajni mir ovisi o spremnosti Rusije da pregovara u dobroj vjeri".

Trump već dugo obećava da će posredovati u okončanju rata u Ukrajini, a tijekom kampanje tvrdio je da će postići mir u roku od 24 sata nakon povratka na vlast. No, njegovi pokušaji da uvjeri Rusiju da sjedne za pregovarački stol i pristane na prekid vatre dosad nisu uspjeli.

Promjena retorike

Trumpova se retorika posljednjih mjeseci promijenila, jer je počeo pokazivati sve veću frustraciju i nestrpljenje prema Putinu, optužujući ga da ne poduzima konkretne korake unatoč pozitivnim izjavama tijekom njihovih razgovora.

"Svaki put kad razgovaram s Vladimirom, razgovori su dobri, ali nikamo ne vode. Jednostavno nikamo", rekao je Trump prošlog tjedna.

Trump je čak javno izjavio da bi Ukrajini mogao poslati američke krstareće rakete Tomahawk dugog dometa, iako je od te ideje odustao nakon telefonskog razgovora s Putinom.

Ukrajinski dužnosnici, europske vlade i Trumpovi pristaše u Kongresu više su puta pozivali američkog predsjednika da izvrši pritisak na Rusiju putem isporuka oružja i sankcija kako bi Moskva pristala na prekid vatre i mirovne pregovore.

Objavom sankcija ruskim naftnim kompanijama, Trump je prvi put ispunio prijetnju o uvođenju gospodarskih kazni protiv Moskve.

Nove sankcije Rusiji, ukrajinski napadi dronovima na ruska naftna i plinska postrojenja te europski napori da se Kijevu pošalje više oružja mogli bi s vremenom promijeniti računicu Kremlja, smatraju europski diplomati, bivši američki obavještajci i stručnjaci.