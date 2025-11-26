VIDEO/FOTO Požar zahvatio nebodere: Ima mrtvih, poginuo vatrogasac, nekoliko ljudi je zarobljeno

Vatrogasne ekipe pokušavaju ugasiti požar u Wang Fuk Courtu, stambenom kompleksu koji se sastoji od osam blokova u gradskoj četvrti Tai Po. Najmanje četiri osobe poginule su u požaru koji je zahvatio više visokih stambenih zgrada u Hong Kongu.

Snimke prikazuju plamen i dim kako se vije iz tornjeva, gdje se vjeruje da je i nekoliko ljudi zarobljeno. Vjeruje se da se požar proširio kroz bambusove skele na vanjskoj strani zgrada, a hitne službe su na mjestu događaja, javlja BBC.

Požar je izbio u 14:51 po lokalnom vremenu, a u 17 sati sedam je ljudi prevezeno u dvije bolnice na liječenje. Od njih su četiri osobe proglašene mrtvima, dvije su u kritičnom stanju, a jedna je u stabilnom stanju.

Reuters javlja i da su među ozlijeđenima koji su pokušavali ugasiti požare vatrogasci, a BBC-ju je potvrđeno da je jedan od poginulih vatrogasac.

Vlada Hong Konga objavila je da je otvorila privremena skloništa, a u bolnici je uspostavljena služba za pomoć i upite javnosti, uz telefonsku liniju za pomoć. Okružni ured Tai Po pomno prati situaciju i otvorit će još skloništa ako bude potrebno, poručili su.