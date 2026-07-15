Potpuni kolaps: Cijeli otok ponovno ostao bez struje, milijuni ljudi u mraku

Kuba je u utorak ponovno ostala bez električne energije nakon novog kolapsa Nacionalnog elektroenergetskog sustava (SEN), što je treći veliki nestanak struje u manje od dva tjedna. Vlasti su potvrdile da je kvar zahvatio cijeli otok, dok se zemlja suočava s ozbiljnom energetskom krizom koju dodatno pogoršava nestašica goriva.

Prema podacima državnog Elektroenergetskog sindikata, do prekida opskrbe došlo je zbog problema na proizvodnoj jedinici u istočnoj pokrajini Holguín. Kvar je izazvao naglu promjenu frekvencije u elektroenergetskoj mreži, zbog čega je oko podneva došlo do potpunog ispada sustava.

Ministarstvo energetike i rudarstva priopćilo je da su odmah aktivirani protokoli za obnovu opskrbe električnom energijom. Prioritet je uspostava tzv. mikrootoka kako bi se električna energija najprije osigurala bolnicama, postrojenjima za preradu hrane i drugim ključnim ustanovama.

Do poslijepodneva je električna energija djelomično vraćena u pojedine dijelove Havane, gdje je struju dobilo oko četiri posto grada. I druge pokrajine, uključujući Guantánamo, Cienfuegos i Matanzas, počele su postupno obnavljati opskrbu, ponajprije za zdravstvene ustanove i najvažniju infrastrukturu, piše Euronews.

Goriva nema mjesecima

Kuba u mraku Foto: Afp

Energetska kriza dodatno je produbljena nestašicom goriva koja traje od siječnja, kada je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio uvođenjem carina svim državama koje opskrbljuju Kubu naftom ili joj je prodaju. Kuba trenutačno proizvodi tek oko 40 posto goriva potrebnog za vlastite potrebe, dok održivo rješenje za uvoz još nije pronađeno.

Posljedice su vidljive diljem zemlje. Javni prijevoz gotovo je potpuno stao, otkazani su deseci tisuća planiranih operacija, a brojne javne službe rade u ograničenom opsegu.

Prošli tjedan dva velika nestanka struje, u ponedjeljak i petak, ostavila su više od devet milijuna Kubanaca bez električne energije. Slični kvarovi dogodili su se i u ožujku, uz niz regionalnih ispada mreže.

Česti prekidi opskrbe ozbiljno utječu na svakodnevni život stanovništva. Bez električne energije otežano je kuhanje, opskrba pitkom vodom, internetske i telefonske usluge, dok su promet, zračni prijevoz i rad brojnih institucija značajno poremećeni.

Washington je energetski embargo uveo početkom godine, dodatno pooštrivši sankcije prema Kubi. Kritičari upozoravaju da su nove mjere produbile gospodarsku i humanitarnu krizu koja na otoku traje već godinama. Četvero demokratskih zastupnika američkog Kongresa, koji su proteklog vikenda boravili na Kubi, ocijenili su da je embargo pretvorio otok u tihu Gazu.