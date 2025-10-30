Nevjerojatna priča: Pronađene poruke u boci stare 109 godina!

Poruke u boci koje su napisala dva australska vojnika nekoliko dana nakon početka putovanja na francusko bojište tijekom Prvog svjetskog rata pronađene su 109 godina kasnije na australskoj obali.

Obitelj Brown pronašla je bocu marke Schweppes odmah iznad vodene linije na plaži Wharton blizu Esperancea u saveznoj državi Zapadna Australija 9. listopada, rekla je Deb Brown u utorak.

Njezin suprug Peter i kći Felicity otkrili su ga tijekom jedne od redovitih obiteljskih ekspedicija quadovima kako bi očistili plažu od smeća.

"Puno čistimo na našim plažama i zato nikada ne bismo prošli pored komada smeća. Tako je ova mala boca ležala tamo i čekala da je pokupimo“, rekla je Deb Brown.

Deb Brown Foto: Screenshot/Youtube

Unutar prozirnog, debelog stakla nalazila su se veselo intonirana pisma napisana olovkom od strane tada 27-godišnjeg vojnika Malcolma Nevillea, i 37-godišnjeg Williama Harleyja, s datumom 15. kolovoza 1916.

Njihov vojni brod HMAT A70 Ballarat napustio je 12. kolovoza te godine Adelaide, glavni grad Južne Australije, na istoku australskog kontinenta. Zaplovili su na dugo putovanje na drugu stranu svijeta gdje će s drugim vojnicima ojačati 48. australski pješački bataljun na zapadnom frontu u Europi.

Tužna sudbina veselih pisaca pisma

Neville je poginuo u akciji godinu dana kasnije. Harley je dva puta ranjen, ali je preživio rat, umro je u Adelaideu 1934. od raka za koji njegova obitelj tvrdi da je uzrokovan time što su ga Nijemci u rovovima otrovali plinom.

Neville je u pismu zamolio nalaznika boce da dostavi njegovo pismo njegovoj majci Robertini Neville u Wilkawatt, koji je sada gotovo grad duhova u Južnoj Australiji. Harley, čija je majka umrla krajem 1916., u pismu kaže da je sretan što je nalaznik zadržao njegovu poruku.

Australski vojnici na putu za bojište Foto: Screenshot/Youtube

Harley je napisao "neka onaj koji nađe bude dobro kao što smo mi trenutno."

Neville je napisao majci da se "stvarno dobro provodi, hrana je zasad stvarno dobra, osim jednog obroka koji smo zakopali u moru."

Brod se "ljuljao i ljuljao, ali mi smo sretni kao Larry", napisao je Neville, koristeći sada već zaboravljeni australski kolokvijalizam koji znači veoma sretan.

Neville je napisao da su on i njegovi suborci "Negdje na moru". Harley je napisao da su "Negdje u zaljevu", misleći na Veliki australski zaljev. To je ogroman otvoreni zaljev koji počinje istočno od Adelaidea i proteže se do Esperancea na zapadnom rubu, piše CNN.

Bocino kratko putovanje

Deb Brown sumnja da boca nije daleko otputovala. Vjerojatno je provela više od stoljeća na obali zakopana u pješčanim dinama. Opsežna erozija dina uzrokovana ogromnim valovima uz plažu Wharton posljednjih mjeseci vjerojatno ju je pomaknula.

Papir je bio mokar, ali je rukopis ostao čitljiv. Zahvaljujući tome, Deb Brown je uspjela obavijestiti rodbinu oba vojnika o nalazu.

Boca "je u besprijekornom stanju. Na njoj nema nikakvih školjki. Vjerujem da bi se papir raspao od sunca ako je bila na moru ili ako je bila izložena toliko dugo. Ne bismo ga mogli pročitati", rekla je.

Plaža na kojoj je pronađena boca Foto: Screenshot/Youtube

Harleyjeva unuka Ann Turner rekla je da je njezina obitelj bila "apsolutno zapanjena" nalazom.

"Jednostavno ne možemo vjerovati. Stvarno se osjeća kao čudo i osjećamo se kao da nam se djed javio iz groba“, rekao je Turner za ABC.

Nevilleov pranećak Herbie Neville rekao je da je njegovu obitelj ujedinilo "nevjerojatno" otkriće.

"Zvuči kao da je bio prilično sretan što je otišao u rat. Jednostavno je tako tužno što se dogodilo. Tako je tužno što je izgubio život", rekao je Herbie Neville.

"Wow. Kakav je to čovjek bio", dodao je pranećak s ponosom.