Lakušić ponovno izabran za rektora: Obećao povećanje smještajnih kapaciteta

Novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić u utorak je, nakon što je drugi put zaredom izabran za rektora, poručio da snažna podrška Senata pokazuje povjerenje u dosadašnji rad uprave te obvezuje na nastavak razvoja najvećeg i najstarijeg sveučilišta u Hrvatskoj.

Lakušić je u utorak na izbornoj sjednici Senata ponovno izabran za rektora Sveučilišta u Zagrebu na četverogodišnji mandat od listopada 2026. do rujna 2030.

Dobio je 58 glasova, dok je njegov protukandidat, dekan Pravnog fakulteta Ivan Koprić dobio 13 glasova, a dva listića bila su nevažeća. Za izbor rektora bila je potrebna natpolovična većina glasova svih članova Senata, pa je od ukupno 73 člana s pravom glasa za pobjedu bilo potrebno osvojiti najmanje 37 glasova.

"Dobio sam ponovno povjerenje s više od 80 posto glasova i to pokazuje da smo kao uprava uspješno radili i realizirali ono što smo predstavili u prošlom mandatu, ali i da postoji povjerenje za ono što planiramo u sljedećem", rekao je Lakušić novinarima nakon izbora.

Istaknuo je kako je Sveučilište u Zagrebu najveće i najstarije sveučilište u Hrvatskoj te da na njemu studira oko 52 posto svih studenata u zemlji, zbog čega ima ključnu ulogu u razvoju znanosti, obrazovanja i gospodarstva.

"Upravljati ovako velikim sustavom, najkompleksnijim u Hrvatskoj kada govorimo o sustavu visokog obrazovanja, znači preuzeti veliku odgovornost", rekao je.

Kontroverze oko transparentnosti

Na upite novinara o transparentosti izbornog procesa, Lakušić je rekao kako je postupak proveden u skladu s pravilima te da je za izbor rektora nadležno izborno povjerenstvo i Senat Sveučilišta. Istaknuo je da su članovi Senata, koji biraju rektora, tijekom protekle tri i pol godine imali priliku upoznati njegov rad i planove.

"Rektora biraju članovi Senata, njima je predstavljen program. Moj program i svi projekti koje provodimo komunicirani su s članovima Senata cijelo vrijeme mandata", kazao je.

Govoreći o planovima za novi mandat, posebno je izdvojio razvoj kampusa Borongaj, koji vidi kao strateški projekt za Sveučilište i državu te najsnažnija suradnju između gospodarstva i akademske zajednice

Na kampusu se planira niz istraživačkih i razvojnih centara, među ostalim za robotiku, umjetnu inteligenciju, sigurnost te medicinu.

Lakušić je istaknuo da za takve projekte postoji interes gospodarstva jer omogućuju studentima da već tijekom studija rade na konkretnim projektima i uključe se u razvojne timove, dok poduzeća dobivaju priliku izravno surađivati s istraživačima i budućim stručnjacima.

Dodao je da priprema velikih projekata često traje tri do pet godina jer je potrebno uvjeriti sve dionike i osigurati financiranje. Najavio je i povećanje studentskih smještajnih kapaciteta, uključujući izgradnju novih paviljona na Borongaju za oko 2000 studenata, kao i modernizaciju postojećih studentskih domova.

Lakušić je za rektora prvi put izabran 2022. godine, kada je kao tadašnji dekan Građevinskog fakulteta naslijedio Damira Borasa, koji je Sveučilište vodio osam godina.