Trumpu raste pritisak zbog rata s Iranom: Savjetnici ga guraju prema izlaznoj strategiji

Američki predsjednik Donald Trump razmatra brži završetak američke vojne kampanje u Iranu, dok ga dio njegovih savjetnika privatno poziva da pripremi izlaznu strategiju zbog rasta cijena nafte i straha od unutarnjopolitičkih posljedica.

Govoreći u ponedjeljak na Floridi, Trump je rekao da operacija ide "puno brže od predviđenog" te sugerirao da bi mogla završiti "vrlo uskoro".

Prema pisanju Wall Street Journala, Trump pokušava uskladiti prikaz vojnog uspjeha s pritiskom da izbjegne dugotrajan rat koji bi mogao dodatno povećati gospodarski pritisak i oslabiti potporu birača.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt odbacila je takav prikaz, rekavši da su Trumpovi savjetnici i dalje usmjereni na to da operacija Epski bijes bude uspješna te da će jedino predsjednik odlučiti kada će kampanja završiti.

Trump nije ponudio čvrst vremenski okvir za završetak operacije, a činilo se i da umanjuje mogućnost šireg američkog angažmana s ciljem promjene režima u Teheranu. Upitan o potpori Irancima koji su ustali protiv režima, rekao je da Sjedinjene Države žele sustav koji može donijeti "mnogo godina mira", ali je dodao da bi se, u suprotnom, "to moglo odmah završiti".

Također je rekao da je razočaran imenovanjem Modžtabe Hameneija za novog iranskog vrhovnog vođu, opisujući to kao znak da Teheran ne popušta. Ta promjena na čelu države naširoko se tumači kao dodatni dokaz da Iran namjerava zadržati tvrdolinijaški stav tijekom sukoba.

Trumpove poruke i dalje su neujednačene. Nakon što je ranije pozvao Iran na bezuvjetnu predaju, u ponedjeljak je rekao da "nije ni blizu" odluci o slanju američkih kopnenih snaga u zemlju, ali je istodobno upozorio da bi Washington mogao pojačati kampanju ako Iran nastavi ugrožavati protok nafte kroz Hormuški tjesnac.

Prema izvješću, neki Trumpovi savjetnici potiču ga da ustvrdi kako je vojska već ostvarila većinu svojih ciljeva i da počne oblikovati javni argument za povlačenje. Njihova zabrinutost porasla je kako su cijene nafte skočile, a ankete pokazale da se većina Amerikanaca protivi ratu.

Gospodarski pritisak

Gospodarski pritisak postao je sve važniji čimbenik u izračunima administracije, uz bojazan da bi dugotrajan sukob mogao pogurati cijenu nafte iznad 100 dolara po barelu i dodatno povećati troškove goriva i života.

Ekonomski savjetnik Stephen Moore rekao je za Wall Street Journal da bi više cijene energije dodatno pogoršale pritisak na priuštivost života diljem američkog gospodarstva. U tekstu se dodaje da su zabrinuti republikanci raspravljali o mogućem političkom učinku rata uoči izbora na polovici mandata. Trumpov tim također je zaključio da mu treba agresivnija komunikacijska strategija kako bi opravdao kampanju dok se potrošači suočavaju s višim cijenama benzina.

Trump je rekao da bi SAD mogao ublažiti sankcije povezane s naftom nekim državama kako bi se smanjile cijene, iako nije precizirao o kojim je zemljama riječ. Također je rekao da će Sjedinjene Države osigurati osiguranje od rizika za tankere u regiji i po potrebi pratiti brodove kroz Hormuški tjesnac.

Istodobno, dužnosnici administracije rekli su da bi potpuno američko povlačenje moglo biti teško sve dok Iran nastavlja napade na države u regiji, a Izrael gađa iranske ciljeve. To Trumpa ostavlja u poziciji da mora pokazati vojni zamah, a istodobno ograničiti gospodarske i političke troškove dugotrajnijeg rata.

Trump se osvrnuo i na smrtonosni raketni napad na školu u Minabu, rekavši da je slučaj pod istragom nakon što je u početku za njega okrivio Teheran. Navodi da je za napad možda bio odgovoran američki projektil Tomahawk dodatno su pojačali pažnju javnosti prema civilnim žrtvama sukoba.

Trumpova administracija tvrdi da joj je glavni cilj i dalje spriječiti Iran da ugrožava Sjedinjene Države i njihove regionalne saveznike slabljenjem njegovih nuklearnih i balističkih raketnih kapaciteta.

Od početka borbi 28. veljače poginulo je sedam američkih vojnika, osam ih je teško ranjeno, a više od 36.000 Amerikanaca vratilo se iz regije u Sjedinjene Države.