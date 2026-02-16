Zelenski poslao poruku uoči pregovora: "Morate ubrzati. Pripremaju masovni udar"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je saveznike da ubrzaju isporuku projektila za protuzračnu obranu, nakon što je ranije upozorio da Rusija priprema "masovni udar" na energetsku infrastrukturu.

U novoj objavi je poručio da Moskva priprema "kombinirane napade koji zahtijevaju posebnu zaštitu i odgovarajuću potporu partnera".

Sutra bi se u Ženevi trebala sastati izaslanstva Ukrajine, Rusije i SAD-a. Iz Moskve su potvrdili da će delegaciju predvoditi Vladimir Medinski, pomoćnik Vladimira Putina, a u razgovorima će sudjelovati i šef vojne obavještajne službe Igor Kostjukov.

Ukrajinski predsjednik istaknuo je da će, uz žestoke napade, biti teže postići ikakve dogovore.

Intelligence reports that the Russians are preparing new massive strikes on energy, and air defense must be configured properly. Any delay in supplying air defense missiles works for scaling up the damage from the strikes. Everything discussed in Munich must be implemented fast. pic.twitter.com/yG2xDdp50d — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 16, 2026

"Rusija ne može odoljeti iskušenju posljednjih dana zimske hladnoće i želi zadati bolne udarce Ukrajincima. Što više tog zla dolazi iz Rusije, to će svima biti teže postići bilo kakve dogovore s njima. Partneri to moraju razumjeti. Prije svega, to se odnosi na Sjedinjene Američke Države", poručio je, prenosi Sky News.

"Uskoro ćemo obilježiti godinu dana najaktivnije ukrajinske diplomacije. Pristali smo na sve realne prijedloge Amerike, počevši od prijedloga bezuvjetnog i dugoročnog primirja. Rusija odbacuje te prijedloge i nastavlja napade na bojišnici te udare na naše gradove i energetsku infrastrukturu. Nadamo se da će naši partneri poduzeti korake kako bi doista prisilili agresora na mir", dodao je Zelenski. .

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao da će u Ženevi raspravljati o glavnim teritorijalnim pitanjima i "svemu ostalom vezanom uz zahtjeve koje su iznijeli".