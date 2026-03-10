VIDEO Kaos ispred hotela: Prosvjednici pokušali zaustaviti autobus s iranskim nogometašicama, jednu su igračicu doslovno ugurali i odvezli

Napetosti su izbile ispred hotela na australskoj saveznoj državi Queensland kada su prosvjednici pokušali zaustaviti autobus koji je prevozio iransku žensku nogometnu reprezentaciju nakon završetka turnira.

Prema snimkama s mjesta događaja, nekoliko članica momčadi pokušavalo je povući jednu igračicu prema autobusu držeći je za ruku i ovratnik dok je ekipa napuštala hotel. Tako su je uveli u autobus jer je očito htjela pobjeći i ostati u Australiji.

Istodobno su se ispred autobusa okupili prosvjednici koji su pokušali spriječiti njegov odlazak.

"Ostanite ovdje. Ostanite ovdje", "Pomozite našim djevojkama, pomozite našim djevojkama", uzvikivali su prosvjednici.

Na fotografijama s mjesta događaja vidi se i muškarac koji leži na tlu držeći malog bijelog psa dok se oko njega odvija kaotična situacija.

Incident se dogodio u trenutku kada je australska vlada već odobrila humanitarne vize za pet članica iranske reprezentacije koje su izrazile želju ostati u Australiji. Riječ je o kapetanici Zahri Ghanbari te igračicama Fatemeh Pasandideh, Zahri Sarbali, Atefeh Ramezanizadeh i Moni Hamoudi.

One su boravile u hotelu na Gold Coastu tijekom sudjelovanja na Azijskom kupu za žene.

Preostale članice momčadi, unatoč pokušajima prosvjednika da ih zaustave, policija je uz pratnju odvela do zračne luke Gold Coast. Navodno su trebale letjeti iz Sydneya prema Maleziji, a potom preko Turske nastaviti put prema Teheranu, piše News.

Australski ministar unutarnjih poslova Tony Burke ranije je potvrdio da su zahtjevi za vizu razmatrani još prije početka turnira te da su pripreme za eventualnu pomoć igračicama započele početkom prošlog tjedna.

Australska policija rasporedila je veći broj policajaca kako bi rastjerala prosvjednike i osigurala odlazak autobusa.

Pojedini političari i organizacije za ljudska prava izrazili su zabrinutost da bi neke članice reprezentacije mogle biti prisiljene vratiti se u Iran.

Senator australskih Zelenih Nick McKim rekao je da postoje sumnje u ulogu pojedinih članova delegacije koji su pratili reprezentaciju.

"Znamo da je barem jednoj osobi odbijena viza zbog povezanosti s Iranskom revolucionarnom gardom, koja je prema australskom zakonu teroristička organizacija", rekao je.

Organizacija Amnesty International također je upozorila da bi igračice mogle biti izložene ozbiljnim sigurnosnim rizicima ako se vrate u Iran.

"One imaju pravo zatražiti zaštitu i sigurnost u Australiji i mora im se pružiti prilika da to pravo ostvare", rekao je aktivist Amnesty Internationala Zaki Hairdari.

Premijer savezne države Novi Južni Wales Chris Minns poručio je da će igračice koje su dobile humanitarne vize biti dobrodošle u Australiji.

"U našoj državi postoji velika iranska zajednica i siguran sam da će ovdje pronaći podršku i novi dom", rekao je Minns.