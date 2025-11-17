Politički potres u Moskvi: Bivši ruski premijer dodan na popis terorista, prije je surađivao s Putinom

Ruski financijski nadzorni organ dodao je bivšeg premijera Mihaila Kasjanova i poznatog ekonomista Sergeja Gurijeva na svoj popis ekstremista i terorista u sklopu najnovijih poteza protiv istaknutih kritičara Kremlja koji žive u egzilu.

Nadzorni organ, Rosfinmonitoring, uvrstio je dvojac na popis koji sada obuhvaća 19.131 osobu i 823 organizacije, prema podacima s web stranice.

Popis, koji se znatno proširio tijekom ruskog rata u Ukrajini, služi kao javni mehanizam kojim vlasti označavaju pojedince i organizacije za koje smatraju da sudjeluju u subverzivnim aktivnostima protiv države.

Rosfinmonitoring, koji je zadužen za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma, može zamrznuti bankovne račune osoba navedenih na popisu, javlja Reuters.

Kasjanov je bio premijer tijekom prve četiri godine mandata predsjednika Vladimira Putina, a smijenjen je u veljači 2004., nekoliko tjedana prije nego što je Putin izabran za drugi mandat.

Nakon ostavke prešao je u oporbu. Godine 2022. napustio je Rusiju i kritizirao rusku invaziju na Ukrajinu. U studenom 2023. ruske ga vlasti označile kao stranog agenta.

Gurijev je bivši glavni ekonomist Europske banke za obnovu i razvoj, a danas je dekan London Business Schoola. U jednom članku prošlog mjeseca pozvao je zapadne vlade da pojačaju sankcije Rusiji, osiguraju naprednije oružje Ukrajini i potaknu odljev mozgova iz Rusije.