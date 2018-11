Dojava o pucnjavi u glavnoj američkoj bolnici Walter Reed bila je samo vježba, potvrdio je Pentagon.

Policija je provjeravala dojavu o pucnjavi u glavnoj američkoj vojnoj bolnici Walter Reed u saveznoj državi Maryland, no radilo se samo o vježbi. Osoblju Centra naređeno je da se makne s mjesta događaja zbog osobe koja je pucala u bolnici, javljali su američki mediji, da bi se na kraju ispostavilo kako je riječ o vježbi.

Glasnogovornik Pentagona, Audricia Harris, izjavio je za Fox News da u medicinskom centru nema strijelca, a niti pucnjave.



O navodnoj pucnjavi ranije se oglasio na Twitteru kongresmen Marylanda Dutch Ruppersberger.

I am currently at Walter Reed Medical in Bethesda where we've been told there is an active shooter. I am currently safe in a conference room w/ approx 40 others.

MCP has been called to assist with the report of a possible active shooter at the Walter Reed Nat Mil Med Ctr located at 8901 Rockville Pike. More information will be released as it is confirmed. Call received to assist - 2:23 pm.