Obitelj traži istragu zbog smrti influencerice, zaručniku oduzeta putovnica: "Rekao mi je da je nešto napravila i da je vode u bolnicu"

Policija istražuje smrt američke influencerice Ashly Robinson (31) koja je umrla tijekom odmora na Zanzibaru gdje se i zaručila.

Njezinu partneru Joeu McCannu (45) oduzeta je putovnica nakon ispitivanja u policiji u svojstvu svjedoka, ali nije uhićen.

Ashley Robinson, poznata kao i Ashlee Janae, pronađena je prošlog tjedna bez svijesti u vili i prevezena u bolnicu gdje je njezina smrt potvrđena nekoliko sati kasnije. Policija je prvo rekla da si je pokušala oduzeti život te da njezin partner nije osumnjičen za kazneno djelo.

"Istraga o slučaju je u tijeku, uključujući čekanje službenog izvješća obdukcije", rekla je policija.

Roditelji influencerice, koje je imala više od 140 tisuća pratitelja, rekli su za američke medije kako njezina smrt u Tanzaniji nema nikakvog smisla te traže odgovore.

U intervjuu za američki CBS News, roditelji su opisali svoju kćer kao “prekrasnu osobu”.

“Upravo je bila proslavila rođendan i zaručila se tijekom putovanja, a onda je jednostavno otišla. Zbunjeni smo kako se sve moglo tako drastično promijeniti”, rekla je njezina majka Yolanda Endres. Kazala je i kako su se čuli s njezinim zaručnikom koji je rekao da je Ashly "nešto napravila" i da je voze u bolnicu, ali da je stabilno. Tek im je osoblje hotela reklo da je mrtva.

Šef policije Benedict Mapujira rekao je za BBC da je među parom navodno došlo do svađe, što je navelo upravu hotela Zuri Zanzibar da ih razdvoji u različite sobe, u različitim objektima.

“Robinson je te noći odvezena u bolnicu na liječenje, ali je preminula sljedećeg dana, 9. travnja“, rekao je za BBC.

Nekoliko dana prije smrti, Robinson je objavila fotografije i videozapise s putovanja, uključujući i jedan snimljen u zoološkom vrtu u sjevernoj regiji Tanzanije, Kilimandžaru.