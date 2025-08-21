Turiste na plaži dočekalo šokantno upozorenje: "Trebali bi ostati podalje..."

Turiste koji su se zaputili na plažu Costa Blanca na jugu Španjolske dočekalo je upozorenje n ne ulaze u more zato što je tamo uočeno otrovno morsko stvorenje.

Plivanje je zabranjeno duž 11 kilometara dugog pojasa obale oko područja Guardamar del Segura, sjeverno od Torrevieje, nakon pojave takozvanih plavih zmajeva – vrste malenog morskog puža čiji ubod za ljude može biti osobito bolan.

Jose Luis Saez, gradonačelnik Guardamar del Segure, rekao je u objavi na X u srijedu:

"Kupanje je zabranjeno nakon pojave dva primjerka Glaucus atlanticus, poznatog kao Plavi zmaj, na plaži Vivers", dodajući da bi ljudi "trebali ostati podalje od ove životinje zbog njenog uboda".

Međutim, u četvrtak je, u drugoj objavi, rekao da je upozorenje sada žuto nakon završetka onoga što je nazvao "posebnom operacijom nadzora".

Morski puževi obično žive na morskom dnu, ali plavi zmajevi gutaju mali mjehurić zraka, što im omogućuje plutanje na površini oceana, što znači da ih često jaki vjetrovi otpuhnu na obalu, piše Sky News.

Ova vrsta može se sresti na površinama Atlantskog, Tihog i Indijskog oceana u umjernim i tropskim vodama.