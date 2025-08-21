UŽIVO Plenković: "Pjesmu Čavoglave nitko neće mijenjati ni sankcionirati. ZDS na komemoraciji HOS-a isto može, a sve ostalo je..."

Premijer Andrej Plenković odgovara na pitanja novinara nakon sjednice Vlade na kojoj je prozvao predsjednika RH Zorana Milanovića da dezinformira javnost kad je riječ o slanju hrvatskih vojnika u Ukrajinu.

"Slanje hrvatskih vojnika u Ukrajinu nikad se nije razmatralo niti se to od nas očekuje. Ali se koristi za deizinformiranje hrvatskih građana, pa sve koji nastavljaju dezinformacijsku kampanju, a predvodi je Milanović, upućujem da se bave istinom i činjenicom, a ne izmišljenim tezama kojima zbunjuju hrvatske građane. Vlada to nikad nije radila, a oni koji na tome profitiraju, to je profit kratkog daha", poručio je Plenković.

Izjavu pratite uživo na našem portalu.

Plenković je prvo krenuo od dvaju Thompsonovih koncerata u Zagrebu i Sinju.

"Pokušaj lijevog političkog spektra (stranke, aktivisti, medijski komentatori) da proglase sve aktivnosti povijesnim revizionizmom i rastom ustaštva su potpuno promašene. Policija radi prijave za sve koji zlorabe oznake iz rata, pjesme neće nitko cenzurirati, no ljevica nastoji sebe cenzurirati i pronaći svoj razlog postojanja. To vidim i danas s histerizacijom oko dokumenata o kojima se govori tri godine vezano uz seksualno zlostavljanje djece i zaštite privatnosti", kazao je Plenković u uvodu rekavši kako su prijedlog EK predložili i SDP-ovi zastupnici.

"Sitnež hoće histeriziranje. Hajdaš se skroz pogubio"

"Kao što Milanović laže o slanju vojnika u Ukrajinu tako i SDP laže da Vlada želi kontolirati poruke ljudi na društvenim mrežama. To je totalni knock down lijevog političkog spektra, a mene prozivaju ekstremnim desničarom", poručio je premijer i dodao:

"Toliko gluposti i nevjerojantih teza iznosi već tjednima ekipa koja je teško poražena na izborima. Sunce ih je valjda opalilo, dosadno im je. Mi smo politički gigant, a sad ova sitnež hoće histeriziranje u prvi plan. Hajdaš se potpuno pogubio, to je smiješna ekipa."

Kazao je kako je sada tema gdje je državni odvjetnik išao na godišnji odmor, a ne da Milanović krši zakon o sudovima. Zanimalo ga je i zašto SDP i ostatak oporbe ne reagiraju na Milanovićevo kršenje Zakona o sudovima, po pitanju izbora predsjednika Vrhovnog suda gdje se javila jedna kandidatkinja na natječaj.

Komentirajući Zakon o kršenju reda i mira u kojem nije jasno definiran uzvik ZDS, odgovorio je kako je važno da policija postupa te da je na sudovima da budu konzistentni.

"Imaju oni alate. Naša je pozicija jasna i čvrsta. Pjesma Čavoglave je pjesma iz Domovinskog rata, izvodi se 35 godina i sankcionirati i mijenjati je nitko neće. Komemoracija HOS-a i oznaka ZDS-a je isto nešto normalno, sve ostalo je zlorabljenje i treba se kažnjavati. I uzvik ZDS u Saboru", poručio je premijer.

Plenković u okršaju s novinarom: "Pa što je vama?!"

"Baš bih htio da moja legacy bude da sam maknuo Vladu s Markova trga," odgovorio je sarkastično Plenković na pitanje novinara, a kada mu je ovaj predložio da nova lokacija bude Kockica, iživcirano je rekao: "Gdje da je izmijestim? U Kockicu, u komitet? Pa što je vama?"