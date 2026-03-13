VIDEO Nevjerojatna sreća: Planinar se strmoglavio niz sniježnu planinu i preživio

Nevjerojatan trenutak zabilježila je kamera na vrhu najviše planine u Poljskoj.

Jedan je penjač izgubio ravnotežu prilikom uspona na snježnoj planini, pao i prevrtao se nekoliko desetaka metara, a sve pred očima svojeg kolege.

Prijatelji planinari penjali su se u subotu na strmu stjenovitu planinu Rysy, koja doseže visinu do 2500 metara i prekrivena je snijegom, a nalazi se u istočnom dijelu planinskog lanca Tatre, na granici između Poljske i Slovačke.

Iako se pad činio zastrašujućim, nekim čudom planinar se uspio zaustaviti u tom prevrtanju te se sam spustio niz planinu do doma. Završio je tek s ozljedom malog prsta. Dramatičnu snimku pada snimila je kamera na kacigi njegovoj kolege planinara.

#ThisIsPoland #tatry #accident #warning ♬ original sound - thisisslovakia @thisisslovakia_ ⚠️ Nehoda na ceste z Rysov Táto nehoda sa stala 7. marca na ceste z Rysov. Počasie bolo veľmi dobré. Svietilo slnko, takmer nefúkal vietor a snehové podmienky boli stabilné. Počas zostupu jeden muž zle stúpil na strmom svahu. Stratil rovnováhu, vypadol mu čakan a začal sa veľkou rýchlosťou šmýkať dolu svahom. Nedokázal sa sám zastaviť, čo bolo veľmi nebezpečné. Po chvíli k nemu prišli ostatní ľudia. Našťastie neutrpel vážne zranenia. Sťažoval sa iba na bolesť malíčka na ruke. Jeho kamarát, ktorý bol lekár, ho na mieste skontroloval. Nakoniec bol schopný pokračovať v zostupe z hory po vlastných silách. Aj keď nehoda vyzerala veľmi nebezpečne, skončila bez vážnych následkov. 🇬🇧 Accident on the Way Down from Rysy This accident happened on March 7 on the way down from Rysy. The weather was very good. The sun was shining, there was almost no wind, and the snow conditions were stable. During the descent, a man stepped badly on the steep slope. He lost his balance, dropped his ice axe, and started sliding down the slope at high speed. He was not able to stop himself, which made the situation very dangerous. After a short time, other people reached him. Fortunately, he was not seriously injured. He only complained about pain in his little finger. His friend, who was a doctor, checked him on the spot. In the end, he was able to continue the descent from the mountain on his own. Even though the accident looked very dangerous, it ended without serious consequences. Video: Leszek Piszczyk #ThisIsSlovakia

Kako je kasnije ispričao ovaj planinar koji će ovaj događaj pamtiti do kraja života, tijekom penjanja napravio je jedan loš korak zbog čega je izgubio ravnotežu i pritisak krampom u tlo te je odmah počeo padati niz planinu, prenosi Daily Mail.