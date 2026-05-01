Ovi podaci o plaćama izazivaju nevjericu: Razlike su otišle predaleko

Izvršni direktori najvećih svjetskih korporacija lani su ostvarili realni rast plaća od 11 posto, dok su prosječne plaće radnika globalno realno porasle svega 0,5 posto, pokazuje nova analiza Međunarodne konfederacije sindikata (ITUC) i Oxfama objavljena uoči Međunarodnog praznika rada.

Drugim riječima, ističu, plaće najplaćenijih direktora u svijetu rasle su 20 puta brže od plaća radnika u 2025. godini.

Samo u SAD-u plaće direktora rasle su 20,4 puta brže od plaća radnika u posljednjih godinu dana. Za 384 direktora kompanija čije su dionice sadržane u indeksu S&P 500 i za koje su podaci bili dostupni, plaće su porasle za 25,6 posto između 2024. i 2025. godine. U međuvremenu, prosječne satnice za radnike zaposlene u privatnom sektoru realno su porasle tek 1,3 posto.

Ta analiza obuhvaća 1.500 korporacija s najvećim plaćama u 33 zemlje koje su prijavile plaće direktora za 2025. godinu. Prosječno je direktor prošle godine dobio 8,4 milijuna dolara plaće i bonusa, u odnosu na 7,6 milijuna dolara u 2024. godini. Prosječnom globalnom radniku trebalo bi 490 godina da zaradi isti iznos, ističu u svojoj analizi ITUC i Oxfam.

Do sada su četiri korporacije, među kojima su američki Blackstone, Broadcom i Goldman Sachs, izvijestile da su svom izvršnom direktoru isplatile više od 100 milijuna dolara u 2025. godini. Deset najplaćenijih direktora zajedno zaradilo je više od milijardu dolara.

Realne plaće radnika globalno su pale za 12 posto od 2019. godine. U međuvremenu, plaće direktora naglo su porasle – s prosječnih 5,5 milijuna dolara u 2019. na 8,4 milijuna dolara u 2025., što je realno povećanje od 54 posto, navodi se u analizi.

Vlasnici korporacija lani dobili 79 mlrd dolara dividendi

Analiza udjela u vlasništvu koju su također proveli ITUC i Oxfam otkriva da superbogati primaju značajne isplate od korporacija koje kontroliraju. Gotovo 1.000 milijardera čiji su investicijski portfelji identificirani zajedno su primili 79 milijardi dolara dividendi u 2025. godini, što je ekvivalentno 2.500 dolara po sekundi. Prosječni milijarder zaradio je od dividendi za manje od dva sata više nego što je prosječni radnik zaradio u cijeloj godini, navode.

Neke od najvećih isplata u 2025. godini primili su Bernard Arnault, vlasnik luksuzne marke LVMH, koji je primio 3,8 milijardi dolara i Amancio Ortega, vlasnik Inditexa (Zara), koji je primio 3,7 milijardi dolara.

Bogatstvo milijardera dosegnulo je rekordne razine u 2026. godini. U svega 12 mjeseci povećali su svoje bogatstvo za 4.000 milijardi dolara, čime je njihovo bogatstvo za 1.500 milijardi dolara veće od onoga čime ukupno raspolaže 4,1 milijarda najsiromašnijih u svijetu. U odnosu na prošlu godinu, ima 400 milijardera više, a 45 tih novih milijardera obogatilo se na umjetnoj inteligenciji.

"Vlade moraju ograničiti plaće direktora, pravedno oporezivati superbogate i osigurati da minimalne plaće barem prate inflaciju i omogućuju dostojanstven život. Radnici moraju moći ostvarivati, bez straha i zapreka, svoja prava na organiziranje, štrajk i kolektivno pregovaranje. Oni su ti koji stvaraju bogatstvo društva; oni bi trebali moći tražiti, kao pitanje pravde, ono što im pripada. Ove mjere mogu učiniti mnogo više od pukog redistribuiranja prihoda; one mogu stvoriti gospodarstva koja nagrađuju rad, ulažu u zajednice i drže moćne interese odgovornima. Tako ćemo sustav namješten za nekolicinu pretvoriti u sustav koji funkcionira za sve", rekla je Amitabh Behar, izvršna direktorica Oxfama.