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Dirljivo pismo profesorice nakon masakra u školi: "Pričajte svojoj djeci o ovoj djevojčici "

Piše I. B., 18. lipnja 2026. @ 11:54 komentari
Svijeće ispred škole u kojoj se dogodio masakr
Svijeće ispred škole u kojoj se dogodio masakr Foto: Robert Fajt/Cropix
Nakon masakra u školi, javnost je obišlo pismo profesorice koja je ispričala priču o hrabroj djevojčici.
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