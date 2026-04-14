u mostaru
Petorka predvođena HDZ-om '90 odbila Plenkovića
Piše A. L.,
14. travnja 2026. @ 14:29
Predstavnici stranaka HDZ 1990, HRS, HNP, HDS i HSS odbili su podržati kandidatkinju Darijanu Filipović.
Hrvatski premijer Andrej Plenković nije uspio osigurati zajedničku podršku hrvatskih stranaka u BiH za kandidatkinju HDZ-a za člana Predsjedništva BiH.
Na sastanku održanom u Mostaru pokušao je, u svojstvu premijera i predsjednika HDZ-a, uvjeriti tzv. Petorku koju čine HDZ 1990, HRS, HNP, HDS i HSS da stanu iza kandidatkinje Darijane Filipović.
Međutim, predstavnici tih stranaka odbili su podržati kandidatkinju koju zagovara HDZ BiH i predsjednik stranke Dragan Čović.
Nakon sastanka Plenković je naglasio kako je ključno osigurati legitimnu zastupljenost Hrvata u Predsjedništvu BiH i drugim institucijama.
"Zalažemo se za ravnopravan položaj sva tri konstitutivna naroda i europski put Bosne i Hercegovine", poručio je putem društvenih mreža, piše Klix.ba.
Sastanku u Mostaru prisustvovali su predstavnici svih pet stranaka, no unatoč razgovorima, dogovor o zajedničkom kandidatu nije postignut.