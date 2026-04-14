Petorka predvođena HDZ-om '90 odbila Plenkovića

Hrvatski premijer Andrej Plenković nije uspio osigurati zajedničku podršku hrvatskih stranaka u BiH za kandidatkinju HDZ-a za člana Predsjedništva BiH.

Na sastanku održanom u Mostaru pokušao je, u svojstvu premijera i predsjednika HDZ-a, uvjeriti tzv. Petorku koju čine HDZ 1990, HRS, HNP, HDS i HSS da stanu iza kandidatkinje Darijane Filipović.

Međutim, predstavnici tih stranaka odbili su podržati kandidatkinju koju zagovara HDZ BiH i predsjednik stranke Dragan Čović.

Nakon sastanka Plenković je naglasio kako je ključno osigurati legitimnu zastupljenost Hrvata u Predsjedništvu BiH i drugim institucijama.

"Zalažemo se za ravnopravan položaj sva tri konstitutivna naroda i europski put Bosne i Hercegovine", poručio je putem društvenih mreža, piše Klix.ba.

Sastanku u Mostaru prisustvovali su predstavnici svih pet stranaka, no unatoč razgovorima, dogovor o zajedničkom kandidatu nije postignut.