Petnaestogodišnji dječak nožem ubio vršnjaka: "Ne mogu to kontrolirati"

Petnaestogodišnji dječak iz Velike Britanije proglašen je krivim za ubojstvo školarca iz Sheffielda Harveyja Willgoosea. Harveyja, također petnaestogodišnjaka, ubio je kolega iz razreda ispred školske kantine u veljači ove godine.

Ubojica je donio je sa sobom u katoličku srednju školu All Saints lovački nož od 13 cm i dva puta ubo Harveyja u prsa samo nekoliko minuta nakon početka pauze za ručak.

Dječak je negirao ubojstvo, ali je priznao ubojstvo iz nehaja. Odlukom većine porote suda u Sheffieldu proglašen je krivim. Presuda ga čeka u listopadu, kada će sudac odlučiti o ukidanju njegove anonimnosti koju trenutno uživa zbog svoje maloljetnosti.

Obrana dječaka ubojice rekla je sudu da je optuženik "izgubio kontrolu", izbovši Harveyja nakon godina maltretiranja i "intenzivnog razdoblja straha u školi". Nekoliko trenutaka nakon što je ubo Harveyja, rekao je učiteljima: "Znate da to ne mogu kontrolirati" i "Nisam sasvim priseban".

Ubijeni dječak i njegova obitelj - 4 Foto: Screenshot/Youtube

Dajući iskaz, dječak je sudu rekao da se ne sjeća trenutka kada je ubio Harveyja, što je tužiteljstvo nazvalo "laži". Rekli su poroti da je školarac "htio pokazati da je opak" i da je postao "opsjednut" oružjem uoči Harveyjeve smrti, a na njegovom telefonu pronađene su fotografije na kojima pozira s noževima.

Uništeni životi

"3. veljače nismo izgubili samo Harveyja, izgubili smo dio sebe. Naši su se životi tog dana zauvijek promijenili. Ova tragedija nije samo uništila našu obitelj, već se proširila cijelom zemljom. Ljudi posvuda i dalje tuguju zbog gubitka našeg prekrasnog dječaka“, izjavila je nakon presuda ispred sudnice sestra pokojnog dječaka Sophie Willgoose.

Opisala je svojeg brata kao "punog života", "toplog, smiješnog, brižnog dječaka koji je imao jedinstvenu sposobnost zbližavanja ljudi" i čija je "prisutnost obasjavala svaku sobu". Zahvalila je onima koji su "držali Harveyja dok je izdisao" i obećala da će podići svijest o opasnostima zločina nožem kako bi se osigurala "bolja i sigurnija budućnost za sve nas", piše Sky News.

Ubijeni dječak i njegova obitelj - 3 Foto: Screenshot/Youtube

"Ovo suđenje je potresni podsjetnik na razaranje koje zločini nožem uzrokuju u našim zajednicama. Razbija živote i obitelji, a to nikada nije bilo očitije nego u ovom tragičnom slučaju. Večeras će obitelj jednog dječaka provesti još jednu noć tugujući zbog nezamislivog gubitka voljenog sina, dok će obitelj drugog dječaka živjeti sa stvarnošću da se njihov sin suočava s doživotnom zatvorskom kaznom zbog ubojstva", rekao je detektivski inspektor Joe Hackworthy iz policije Južnog Yorkshirea, viši istražitelj u Harveyjevom slučaju.

Ubijeni dječak i njegova obitelj - 2 Foto: Screenshot/Youtube

Zahvalio je obitelji Willgoose, koja je "morala izdržati dugotrajno suđenje zbog ubojičinog odbijanja da prizna puni opseg onoga što je učinio tog tragičnog dana".

Pozvao je roditelje i skrbnike da vode "otvorene i iskrene" razgovore sa svojom djecom ako posumnjaju da nose noževe ili da to kažu nekome kome vjeruju ako vjeruju da to radi netko drugi koga poznaju.