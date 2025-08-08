Bjegunac iz zatvora ubio oca četvero djece. Ušao u kafić, ugasio muziku i pitao: "Tko ju smije ponovo pustiti?"

Policija na Kosovu i Metohiji traga za Đorđom Radomirovićem (34), koji je pobjegao iz Istražnog centra u Sjevernoj Mitrovici.

Radomirović je osuđen na 14,5 godina zatvora jer je 2014. godine ubio vlasnika kafića Mirka Vulovića (30) u Lešku i ranio njegova brata Mladena. Mediji su tada objavili da je Radomirović poznati kriminalac koji se zbog više kaznenih djela počinjenih na području Novog Pazara i okolice skrivao na sjeveru Kosova.

Radomirović je kobnog dana ušao u kafić i odmah isključio glazbu, a potom rekao: "Tko ju smije ponovno pustiti?" Vlasnici kafića pokušali su ga smiriti, a onda ih je pozvao da "izađu i porazgovaraju". Čim su izašli, izvadio je pištolj i ispalio više hitaca u Mirka i Mladena Vulovića, a iza ubijenog Mirka ostalo je četvero maloljetne djece.

Radomirović je u četvrtak pobjegao iz zatvora, nakon čega je policija započela s intenzivnom potragom, izvijestila je Nova.rs.

"Policija je odmah poduzela mjere postavljanjem statičkih kontrolnih točaka širom sjevera zemlje i fizičkom provjerom područja oko Istražnog centra. Trenutno još uvijek tragamo za dotičnom osobom i angažirali smo specijalizirane jedinice (policijsku jedinicu s psima – K9)", objavljeno je u policijskom priopćenju.

Četiri osobe suspendirane zbog bijega

Četiri službenika – ravnatelj Istražnog centra u Mitrovici, viši nadzornik i dva službenika – suspendirani su s posla zbog bijega zatvorenika.

"Zatvorenik je bio osuđen na 14 godina i 6 mjeseci zatvora, od čega mu je preostalo još 3 godine i 7 mjeseci. Bio je kategoriziran kao napredni i u vrijeme bijega radio je u radionici ustanove. Također se nalazio na popisu zatvorenika koji bi mogli imati koristi od uvjetnog otpusta", navodi se u priopćenju uprave.

"Kosovska kazneno-popravna služba pokrenula je internu istragu da bi razjasnila okolnosti incidenta i poduzet će sve potrebne mjere da se slučaj riješi u skladu s važećim zakonom. Do završetka istrage, ravnatelj ustanove, viši nadzornik i dva službenika ostaju suspendirani s dužnosti", zaključuje se.