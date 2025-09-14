Papa Lav proslavio 70. rođendan: Zahvalio Bogu i vjernicima, kritizirao UN

Papa Lav XIV. u nedjelju je obilježio svoj rođendan iskrenim izrazom zahvalnosti Bogu i vjernicima na Trgu svetog Petra.

"Dragi moji, čini se da znate da sam danas napunio 70 godina", rekao je Papa pred nekoliko tisuća ljudi okupljenih na Trgu svetog Petra nakon tradicionalne nedjeljne molitve Angelusa.

"Zahvaljujem Gospodinu, svojim roditeljima i svima onima koji su me uključili u svoje molitve."

Na trgu ispred Bazilike svetog Petra brojni su ljudi mahali šarenim balonima, ističući transparente s rođendanskim čestitkama.

Papa Lava XIV. proslavio rođendan Foto: Afp

Na njima je na talijanskom pisalo "Najbolje želje, papa Lave". Drugi su mu zaželjeli sve najbolje na engleskome, materinskom jeziku prvoga američkog građanina koji vodi Rimokatoličku Crkvu.

Nakon Lavovih riječi zahvale glazbeni su sastavi počeli svirati svečanu glazbu u čast proslave Papina rođendana.

Kritizirao UN i korporativne prakse

Papa je kritizirao korporativnu praksu isplate znatno većih plaća direktorima nego zaposlenicima, navodeći kao primjer najnoviju odluku Tesle o planu kompenzacije za izvršnog direktora Elona Muska.

Tesla je u kolovozu dala ponudu Musku koja, prema planu kompenzacije, iznosi bilijun dolara, tj. 1000 milijardi dolara. No, Tesla pod Muskovim vodstvom mora dosegnuti čitav niz brojki i ciljeva, a plaća bi se razvukla na narednih deset godina.

Preciznije, Musk neće primati plaću u klasičnom smislu niti dobivati bonuse, nego će kao kompenzaciju dobivati dionice Tesle u tranšama, koje će se otključavati zahvaljujući indikatorima kao što su tržišna valuacija kompanije, preskakanje određenog prihodovnog praga te prodaja automobila, robotaksija i AI robota.

"Izvršni direktori koji su prije 60 godina zarađivali četiri do šest puta više od radnika (...) sada primaju 600 puta više", rekao je Lav u razgovoru vođenim krajem srpnja za njegovu biografiju.

"Jučer smo saznali da će Elon Musk postati prvi bilijuner. Što to znači, o čemu je riječ? Ako je to jedina stvar koja je vrijedna, onda smo u velikoj nevolji", rekao je papa.

Lav XIV. također je govorio i o Ujedinjenim narodima (UN).

"Ujedinjeni narodi trebali bi biti mjesto gdje se rješavaju mnoga pitanja", rekao je papa. "Nažalost, čini se da je općenito prepoznato da su Ujedinjeni narodi, barem u ovom trenutku, izgubili sposobnost okupljanja ljudi oko multilateralnih pitanja", rekao je papa Lav.

Govoreći o činjenici da je postao Papa, Lav je rekao da se osjećao više pripremljen kao čelnik 1,4 milijarde katolika po duhovnim pitanjima, ali manje pripremljen kada se radi o ulozi na globalnoj diplomatskoj sceni.