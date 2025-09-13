Organizatori velike prijevare u Hrvatskoj opet su u akciji! Ovako možete prepoznati muljažu
Piše Karla Trstenjak/DNEVNIK.hr,
14. rujna 2025. @ 07:35
Slučaj nedavne investicijske prevare i dalje istražuje policija te poziva građane koji sumnjaju da su prevareni da im se jave. Istovremeno, prevaranti su opet u akciji. Stručnjaci upozoravaju - budite oprezni i ne sudjelujte u takvim pričama!
"Platforma XUEX je zapravo nastavila svoje aktivnosti, ali pod novim imenom - SKL COIN S gdje na sličan način nastavljaju svoju Ponzi shemu", rekla je Anamarija Staničić, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća Hanfe.
Iz Hanfe upozoravaju - ne nasjedajte na prevaru! Kažu da je mnogo pokazatelja da se radi o lažnim obećanjima.
"Nedostatak legitimne web stranice s podacima o regulatorima, nedostatak prisutnosti tih društava i osoba u službenim registrima nacionalnih nadzornih tijela država članica uključujući i Hanfu", nadodala je Staničić.
Na financijskoj pismenosti još moramo poraditi, ističe poznati financijski influencer Toni Vitali.
"Čak ne stojimo toliko loše u Hrvatskoj po pitanju financijskog znanja koliko po pitanju financijskog ponašanja i odnosa prema novcu", rekao je Vitali.
Osnovni savjet je, kako kaže, život ispod granica mogućnosti i svijest o tome da se nije moguće obogatiti preko noći - bar ne bez velike doze rizika ili sreće.
Ako nešto zvuči predobro da bi bilo istinito - vjerojatno i nije istinito.
Više detalja pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Karle Trstenjak.