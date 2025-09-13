Organizatori velike prijevare u Hrvatskoj opet su u akciji! Ovako možete prepoznati muljažu

Nakon što se prošlog vikenda urušila lažna platforma za investiranje, organizatori ne odustaju - građane mame s nove stranice.

"Platforma XUEX je zapravo nastavila svoje aktivnosti, ali pod novim imenom - SKL COIN S gdje na sličan način nastavljaju svoju Ponzi shemu", rekla je Anamarija Staničić, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća Hanfe.

Iz Hanfe upozoravaju - ne nasjedajte na prevaru! Kažu da je mnogo pokazatelja da se radi o lažnim obećanjima.

"Nedostatak legitimne web stranice s podacima o regulatorima, nedostatak prisutnosti tih društava i osoba u službenim registrima nacionalnih nadzornih tijela država članica uključujući i Hanfu", nadodala je Staničić.

Na financijskoj pismenosti još moramo poraditi, ističe poznati financijski influencer Toni Vitali.

"Čak ne stojimo toliko loše u Hrvatskoj po pitanju financijskog znanja koliko po pitanju financijskog ponašanja i odnosa prema novcu", rekao je Vitali.

Osnovni savjet je, kako kaže, život ispod granica mogućnosti i svijest o tome da se nije moguće obogatiti preko noći - bar ne bez velike doze rizika ili sreće.

Ako nešto zvuči predobro da bi bilo istinito - vjerojatno i nije istinito.

Više detalja pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Karle Trstenjak.