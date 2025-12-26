I oni moraju štedjeti: Svaka košta oko 600.000 eura i više ne smiju na groblje pod morem

Policija je primijetila porast aktivnosti narkopodmornica u posljednje dvije godine i smanjenje korištenja jedrilica za unos droge u Španjolsku.

Pad cijene kokaina prisiljava trgovce drogom da ponovno koriste narkopodmornice koje bi prije potopili nakon što bi plovila izrađena po narudžbi završila svoje teretne rute iz Južne Amerike u Europu, prema riječima visokog španjolskog policijskog službenika.

Iako se poluuronjiva vozila redovito koriste u Kolumbiji i drugim dijelovima Južne i Srednje Amerike od 1980-ih, u europskim vodama nisu otkrivena sve do 2006. godine, kada je napuštena podmornica pronađena u estuariju u sjeverozapadnoj španjolskoj regiji Galiciji.

Od tada je španjolska policija uočila ili zaplijenila 10 takvih podmornica. Do nedavno su se brodovi, čija je izgradnja koštala oko 600.000 eura, koristili za jednosmjerna putovanja, piše The Guardian.

No s obzirom na to da masovna proizvodnja kokaina dovodi do zasićenja tržišta – veleprodajne cijene su se prepolovile na 15.000 eura po kilogramu u posljednjih nekoliko godina – trgovci drogom više si ne mogu priuštiti da svoja vozila predaju groblju narkopodmornica između Azora i Kanarskih otoka.

Preispitivanje odluke

"Ove polupodmornice su se obično u jednom smjeru kretale prema području oko Kanarskih otoka, a zatim bi bile potopljene“, rekao je voditelj središnje brigade za narkotike španjolske Nacionalne policije Alberto Morales.

"Tada je cijena robe u usporedbi s cijenom plovila i dalje činila to vrlo isplativim – prevozile bi najmanje tri ili četiri tone pa je poslovanje na taj način bilo vrlo profitabilno. No, ono što se u posljednje vrijeme dogodilo jest da je cijena robe stvarno, stvarno niska, pa su organizacije, logično, morale preispitati svoju odluku. Umjesto da ih potope, sada istovaruju robu i postavljaju platformu za punjenje gorivom na moru kako bi se polupodmornice mogle vratiti u zemlje iz kojih su došle i obaviti što više putovanja", objasnio je.

Španjolska policija i carinici prošle su godine zaplijenili 123 tone kokaina, u odnosu na 118 tona u 2023. i 58 tona u 2022. U rujnu ove godine, Policía Nacional uhitila je 14 osoba i zaplijenila 3,65 tona kokaina koji je u Galiciju navodno dovezla narko-podmornica.

Dvije osnovne metode

Rekao je da trenutno organizacije imaju dvije osnovne metode, a to su trgovački brodovi i polupodmornice, što im omogućuje prijevoz u bilo koje doba godine. Dodao je da je, iako je u posljednja dva desetljeća zabilježeno 10 narkopodmornica, stvarni broj onih koje su u pogonu vjerojatno veći: "Očito ih je bilo više od 10. Logično govoreći, ne možemo otkriti sve što stigne do španjolske obale jer imamo 8000 kilometara obale."

Također je rekao da iako je više ljudi potvrdilo postojanje groblja narkopodmornica u istočnom Atlantiku, detalji su oskudni: "Nemamo lokaciju; nemamo čak ni brojke, a čak i da ih imamo, bilo bi ih gotovo nemoguće pronaći zbog dubine vode. To je nešto u čemu ribe uživaju."

Pozornost privlači još nešto

Sve veća upotreba i ponovna upotreba narkosupstanci nije jedini nedavni trend koji je privukao pozornost Moralesa i njegovih kolega. Policajci iz odjela za sintetičke droge i prekursore brigade kažu da su u posljednje dvije godine u Španjolskoj razbili više laboratorija za amfetamin, metamfetamin i MDMA nego u prethodnih 18.

Dva laboratorija su pretresena i zatvorena 2023. godine, zatim šest 2024. i još tri do sada ove godine. Zapljene droge iz tih objekata uključivale su više od pet tona MDMA-e, 450 kg amfetaminskog sulfata i 27 kg metamfetamina.