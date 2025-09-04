Italiju trese skandal, Meloni među žrtvama: "Ovo što se dogodilo je neoprostivo"

Tužitelji u Italiji otvorili su u srijedu istragu o pornografskoj internetskoj stranici na kojoj su se navodno nalazile slike zastupnica i novinarki, uključujući i talijansku premijerku Giorgiu Meloni.

Talijanska čelnica izjavila je da je bila zgrožena nakon što je doznala da su se na platformi za sadržaj za odrasle pojavile montirane slike nje i drugih žena, te je pozvala da se odgovorni najstože kazne.

Stranica je imala više od 700.000 pretplatnika prije nego što je prošlog tjedna zatvorena. Fotografije su bez pristanka uzimane s profila na društvenim mrežama, javnih izvora i računa na OnlyFansu, a zatim montirane kako bi se naglasili intimni dijelovi tijela ili prikazale žene u seksualnim pozama.

Objave su izazivale često seksističke i eksplicitne komentare muških korisnika.

Jedna žrtva izjavila je da je stranica od njih tražila i do 1000 eura mjesečno kako bi uklonila fotografije.

Tužiteljstvo u Firenci otvorilo je istragu nakon što se nekoliko političarki iz redova lijevog centra požalilo policijskom odjelu za borbu protiv kibernetičkog kriminala. Sada su stotine žena podnijele prijave.

Prema planu tužiteljstva, istraga će postati dio velike akcije protiv stranica za "osvetničku pornografiju", uključujući i Facebook grupu pod nazivom Mia Moglie, u kojoj su muškarci dijelili intimne fotografije vlastitih supruga i partnerica.

Meta je prošlog tjedna grupu uklonila zbog "kršenja naših pravila o seksualnom iskorištavanju odraslih", javlja Politico.

Senatorica Mara Carfagna, čelnica stranke desnog centra We Moderates, čije su se slike također pojavile na stranici, izjavila je da je riječ o užasavajućem slučaju te je predložila zakon kojim bi se od platformi zahtijevalo registriranje stvarnog identiteta korisnika i jačanje autorskih prava na fotografije.

Italija je još 2019. godine uvela kazneno djelo osvetničke pornografije - dijeljenja seksualno eksplicitnih slika ili videa koji su bili namijenjeni da ostanu privatni.