Otkrio grešku na bankomatu i ostvario san mnogih, a onda se sve promijenilo: "Na kraju sam morao učiniti..."

Australac koji je imao pristup neograničenom novcu nakon greške na bankomatu otkrio je kako je potrošio 1,6 milijuna dolara na večere, zabave i život na visokoj nozi, prije nego što ga je, kako kaže, sustigla krivnja i sam se predao.

Dan Saunders (44) iz Wangaratte, u sjeveroistočnoj Victoriji, dospio je na naslovnice 2011. godine kada je otkrio grešku na bankomatima Nacionalne australske banke (NAB) koja mu je omogućila podizanje neograničene količine gotovine. U to je vrijeme radio kao barmen, što znači da mu je taj novac potpuno preokrenuo život, piše News.com.au.

Tijekom sljedeća četiri i pol mjeseca Saunders je pribavio 1,6 milijuna dolara prije nego što se sam razotkrio u TV emisiji.

"Pronašao sam grešku u sustavu NAB-a kojom sam mogao učiniti da moje stanje na računu izgleda kao da na njemu imam milijune dolara, iako ih zapravo nisam imao", rekao je.

Iako je na bankomatu pisalo da transakcija nije uspjela, na računu se svejedno pojavio novac. Tada je 29-godišnjak shvatio da je otkrio pristup praktički besplatnom novcu koji može prebaciti kad god bankomat ne bi radio, odnosno svake noći zbog održavanja mreže na jedan sat.

"Zatim sam mogao otići u poslovnicu i doslovno pitati blagajnika koliko imam na računu, a oni bi mi rekli da imam 1,6 milijuna dolara i jednostavno mi dopustili da podignem koliko god želim."

"Bilo je to kao otkrivanje vatre ili nešto slično, kao da si pećinski čovjek koji ju je prvi put pronašao."

Rekao je da je trošenje novca postalo iznimno zarazno. Zatim je otkrio i na što ga je sve potrošio.

"Opisao bih to ovako: okupiš sve prijatelje u krug i kažeš: 'Hej, što želite raditi danas?' Pa su neki htjeli auto, neki konja. Konj je koštao oko 50.000 dolara. Sjećam se jedne večeri kada sam svima u restoranu platio večeru, a jedna mi je dama prišla i rekla: 'Jesi li ti najbogatiji čovjek u Australiji?', a ja sam odgovorio: 'Ne, ne, mislim da sam sedmi.'"

Rekao je da mu je mogućnost da potroši koliko god želi dala samopouzdanje kakvo nikada prije nije imao, ali da je uz to osjećao i veliku tjeskobu.

"Mislio sam da ću biti uhvaćen u bilo kojem trenutku. Imao sam noćne more o tome kako specijalci (SWAT tim) upadaju unutra. Ne znam zašto baš specijalci. Nisam imao nikakvo oružje."

Na kraju je krivnja postala prevelika i predao se banci.

"Rekli su da će doći po mene. I onda se tri godine nije dogodilo ništa. Tjeskoba je rasla i rasla, i na kraju sam morao učiniti ono što sam smatrao ispravnim, pa sam medijima ispričao što se dogodilo samo kako bih zaključio cijelu stvar."

Rekao je kako osjeća da je "izgubio sebe kao osobu" zbog tog novca.

"Jednostavno više nisam znao tko sam. Nije mi se sviđalo ono u što sam se pretvorio."

Kazao je da je policija na kraju raspisala tjeralicu za njim i podigla optužnicu. Osuđen je na 12 mjeseci zatvora, naloženo mu je 18 mjeseci društveno korisnog rada, a kažnjen je i s 250.000 dolara. Rekao je da je vrijedilo kako bi dobio "završetak priče".

"Moj mozak funkcionira malo drugačije od drugih ljudi, pa sam zatvor doživio i kao svojevrsno iskustvo."

U članku za News.com.au objasnio je zašto jednostavno nije pobjegao i postao bjegunac.

"Kod mene se nikada nije radilo o novcu. Radilo se o iskustvima i onome što sam mogao učiniti s tom čarobnom bankovnom karticom. Ono što mi je banka nehotice ponudila bilo je poput jedne od onih knjiga 'izaberi svoju avanturu'. Nisam znao koliko će to trajati i očekivao sam da će svakog dana završiti. Stoga sam odlučio nastaviti dok banka to ne zaustavi, ali nikada nije."

"Nakon četiri i pol mjeseca prestao sam vršiti prijenose. Uvijek sam namjeravao odgovarati za svoje postupke – zato nisam prebacio milijune dolara bankina novca u inozemstvo i jednostavno pobjegao u neko tropsko skrovište. To sam mogao vrlo lako učiniti, čak sam i planirao kako ću to izvesti."

Rekao je da ga je mnogo ljudi pitalo zašto nije postao međunarodni bjegunac.

"To bi značilo ostaviti obitelj i prijatelje iza sebe i zauvijek gledati preko ramena. Nikada više ne bih mogao vidjeti svoju majku ili raditi jednostavne stvari, poput gledanja utakmice na MCG-u ili razgovora s prijateljima uz pivo."

"Kroz ovo ludo iskustvo otkrio sam što mi je najvažnije, a to nije novac ili pretvaranje da sam netko ili nešto što nisam. Stvaran, običan život s mojom obitelji i prijateljima bio je uistinu neprocjenjiv."

Rekao je da sada, kada je sve gotovo, nema želju vratiti se načinu života na visokoj nozi.

"Vidio sam ljude u tom životu preko šanka i želio sam to iskusiti, ali trava nije uvijek zelenija na drugoj strani. Također sam želio svojim prijateljima pružiti okus toga, pa sam ih pitao koji su njihovi snovi i ostvario sam ih. Pretpostavljam da se može reći da je moj san bio vidjeti ljude kako se odlično zabavljaju i žive svoje fantazije."

"Malo me razočaralo što je većina prijatelja koje sam zabavljao u to vrijeme nestala, bojeći se posljedica povezanosti s osuđenim kriminalcem. Oni nikada nisu bili u opasnosti; jednostavno su bili tu radi zabave, pa sam mislio da će mi pružiti malo moralne podrške kada odem u zatvor."

"Neki su, međutim, ostali vjerni, pa pretpostavljam da sam i o prijateljstvu naučio puno kroz ovo iskustvo. Pravi prijatelj prolazi kroz slatko i gorko života s tobom."

Rekao je da mu je vrijeme u zatvoru bilo teško.

"Vidio sam čovjeka kako je ubijen unutra, ali gubitak slobode također je bio dio cjelokupnog iskustva. Ponekad sam se osjećao kao da sam u reality showu, ali prebrodio sam to i život je ponovno moj. Brinuo sam se da će mi, ako se ne predam, u budućnosti netko pokucati na vrata i da će mi sve što sam izgradio biti oduzeto. To nije bio rizik koji sam bio spreman preuzeti. Želio sam ispraviti situaciju."

"Sada sam prošao sve to i imam ta nevjerojatna sjećanja. U novoj sam vezi s nekim tko me prihvaća zbog mene, ne zbog nekakve fantazije, već zbog onoga što uistinu jesam. Naravno, ponekad život može djelovati pomalo dosadno nakon onoga što sam doživio, ali to je u redu. Nije sve u životu uzbudljivo, i puno je radosti u normalnom, običnom životu."

"Dakle, vratio sam se iza šanka, jednako siromašan kao kad sam počeo, i baš me briga. Budućnost izgleda svijetla jer je cijela moja", zaključio je Saunders.