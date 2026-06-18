Trojica ubojica u zatvoru izbola ubojicu djeteta, ostavili ga "uredno ušuškanog u krevetu"

Trojica osuđenih ubojica proglašena su krivima za ubojstvo 33-godišnjeg Kylea Bevana, ubojice djeteta koji je u studenom prošle godine pronađen mrtav u svojoj ćeliji u strogo čuvanom zatvoru HMP Wakefield u Engleskoj. Bevan, koji je služio doživotnu kaznu zatvora zbog brutalnog ubojstva dvogodišnje kćeri svoje partnerice, izboden je čak 25 puta.

Porota na sudu u Leedsu vijećala je manje od tri sata prije nego što je Marka Fellowsa (45), Leeja Newella (57) i Davida Taylora (64) proglasila krivima za ovaj brutalni čin.

Nadzorne kamere u zatvoru zabilježile su trenutak kada su trojica optuženika ušla u Bevanovu ćeliju 4. studenog prošle godine nakon 17:30 sati. Izašli su manje od pet minuta kasnije, a tužiteljstvo je njihov izlazak opisalo kao ponašanje u "zadovoljnom raspoloženju, kao nakon uspješno obavljenog posla".

Nakon što su ga izboli, napadači su Bevana ostavili "uredno ušuškanog u krevetu". Nesretni muškarac je iskrvario do smrti, a pravosudni policajci pronašli su ga tek iduće jutro, nakon što ih je drugi zatvorenik upozorio da "nešto nije u redu s Bevanom". Istraga je utvrdila da je ubijeni zadobio 25 ubodnih rana nanesenih s najmanje dva različita oružja, a pretpostavlja se da su ga tijekom napada držali za ruke kako se ne bi mogao braniti, piše Sky News.

Ubijeni Kyle Bevan inače je bio izoliran od ostalih, uglavnom je boravio sam u ćeliji i često je tražio da ga se drži zaključanim. Služio je kaznu od minimalno 28 godina zatvora zbog ubojstva dvogodišnje Lole James 2020. u Walesu.

"Iskrivljena moralna hijerarhija"

Tijekom suđenja otkriveno je da u zatvoru Wakefield, za razliku od ostalih kaznionica, ranjivi zatvorenici i počinitelji kaznenih djela na štetu djece nisu odvojeni od ostale populacije. Tužiteljstvo je objasnilo da to prisiljava "glavne zatvorenike" da se miješaju s kriminalcima koje u svojoj "iskrivljenoj moralnoj hijerarhiji" smatraju nižom vrstom. Trojica optuženika nisu skrivala netrpeljivost prema osobama koje su naudile djeci.

Zanimljivo je da ovo nije prvi takav slučaj za jednog od napadača. Tužitelj je ukazao na "jezivu sličnost" s ranijim ubojstvom koje je počinio Lee Newell, koji je u drugom zatvoru već zadavio zatvorenika koji je ubio dijete te ga također ostavio u krevetu. Drugi suoptuženik, David Taylor, ranije se hvalio da može napraviti improvizirano oružje "od bilo čega", a nakon napada u njegovoj su ćeliji, unutar boce s čili umakom, pronađeni skriveni oštri predmeti.

Na suđenju je istaknuto kako je u to vrijeme u zatvoru vladala golema napetost. Samo nekoliko tjedana prije ovog događaja, u istom je zatvoru nasmrt izboden Ian Watkins, bivši pjevač grupe Lostprophets i osuđeni pedofil, dok je u drugom napadu teško ozlijeđen još jedan ubojica tinejdžera.

Tijekom policijskog ispitivanja i samog suđenja, trojica optuženika branila su se šutnjom i odbila svjedočiti. Presuda i kazna bit će im izrečene u petak.