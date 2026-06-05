Apsurdna priča o hrvatskim lutajućim konjima: Mještani u strahu, jedino sklonište pred bankrotom, a država i dalje dijeli novac

U trinaest godina koliko se PROVJERENO bavi problemom konja koji lutaju uokolo, za taj problem učinkovito rješenje nije pronađeno. No konačno je jedna mala općina Fužine problemu stala na kraj.

"Ja nisam naišla na podatak da je itko to napravio i kako se to radi. Nismo znali uopće kako riješiti taj problem. Došao nam je tu veterinarski inspektor i onda smo njega pitali kako da to riješimo. Onda smo bili upućeni na vlasnika tog skloništa za velike životinje u Trilju", izjavila je Ana Merle, načelnica Općine Fužine.

"Pokazali smo da se svaki problem može riješiti. Samo moraš imati dobru ekipu i dobro se izorganizirati", kazao je Mladen Mirić, veterinar.

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Kao i dobar dio općina po Hrvatskoj i Fužine su imale problem s konjima koji su lutali uokolo. Lutaju bez nadzora i ozbiljna su opasnost za sigurnost prometa, poljoprivredne nasade, mještane i imovinu.

"Bunili su se poljoprivrednici. Pred par godina je bila i jedna šteta naleta auta na kobilu", rekla je načelnica Općine Fužine.

Svi ti konji koji se slobodno kreću uokolo, konji su u nečijem vlasništvu.

"Mi u Hrvatskoj nemamo slobodnu divlju populaciju konja, nego su to sve vlasnički konji", naglasio je Branimir Reindl, veterinar.

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Akcijom uz pomoć veterinarske ambulante iz Crikvenice napravljen je važan iskorak – konji su uhvaćeni te prevezeni u prihvatilište za životinje u Trilju.

"Budući da moja veterinarska ambulanta ima sporazum o suradnji sa skloništem za domaće životinje u Trilju, odlučili smo potpisati aneks ugovora i tako smo krenuli u akciju", pojasnio je veterinar Mirić.

U Fužinama su veterinari imali tri izlaska na teren tijekom kojih su uspjeli riješiti problem lutajućih konja.

Od konja koje su uspjeli uloviti, samo je jedan bio čipiran. Postupak koji slijedi je taj da komunalni redar obavijesti vlasnika koji nakon toga treba platiti troškove hvatanja te ih može odvesti sa sobom.

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"Ako se to ne dogodi, konji se utovare i idu za sklonište", upozorio je Reindl.

U tri akcije uhvatili su šest konja i svi su prevezeni u sklonište za životinje u Trilju.

"Zakon je rekao da bi jedinice regionalne naše samouprave na neki način trebale osigurati nam skloništa. Trilj je nekih 400 kilometara dalje, tako da su i ti troškovi veliki. Ako ne počnete nešto rješavati sukladno zakonu, onda nećete natjerati vlasnike tih životinja da se odgovorno ponašaju", istaknula je Ana Merle.

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Tijekom godina, i PROVJERENO se obraćalo odgovornim osobama iz resora poljoprivrede.

"Imat ćemo rješenje kroz dva, tri mjeseca", izjavio je tadašnji ministar Tihomir Jakovina 2013. godine.

Ponovno su im se obratili. U svom odgovoru kažu da zbrinjavanje životinja predstavlja zahtjevnu organizacijsku i financijsku aktivnost. Kažu da na godinu izdvajaju 50 tisuća eura za projekt. Je li to dovoljno?

Situacija u skloništu za životinje u Trilju daleko je od idilične.

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"Sve jedinice lokalne samouprave odbijaju suradnju, osim grada Senja i Općine Fužine. Nakon 14 dana životinje bi trebale prijeći u vlasništvo skloništa ili se vratiti vlasnicima kad podmire troškove. Ali to se ne događa", pojasnio je Nediljko Galić, vlasnik skloništa za životinje.

I konji iz Fužina su već mjesecima u ovom skloništu.

"Nečipirane konje treba čipirati u skloništu i onda oni postaju automatski vlasništvo skloništa. Ali takve konje nitko ne želi zato što nemaju porijeklo i ne mogu dobiti poticaje na te konje", rekao je Galić.

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Nediljko ih hrani, brine o njima, a troškovi se samo gomilaju. Sklonište je pred bankrotom, iako je zakon jednostavan i jasan.

"Zakon kaže da svaka jedinica lokalne samouprave mora imati svoje sklonište i sufinancirati njegov rad. Međutim, oni odbijaju. Od prvoga dana kad je otvoreno, sklonište je puno", zaključio je Galić.

Deset priloga o ovoj temi tijekom posljednjih trinaest godina. Prvi put da se jedna mala općina uhvatila u koštac s problemom. Država koja je dužna prisiliti jedinice lokalne samouprave da prema zakonu brinu o napuštenim životinjama, i danas po tom pitanju očito ne radi ništa! Zapravo radi. Sve ovo vrijeme putem potpora financira držanje životinja. Financira ljude koji o tim životinjama ne brinu. Koje nerijetko pate, stradavaju u prometu, ugrožavaju druge sudionike.