Sve više građana ih ima, ali majstora se sjete tek u zadnji tren: "S pozivima je rekord, ni jedan dan nije bilo ovako"

Većina ljudi klima-uređaje pali tek kad u kućama i stanovima temperatura dođe do usijanja. A užare se onda i telefoni serviserima klima.
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"S pozivima je rekord, ni jedan dan prošle godine nije ovako bilo. Od sedam sati ujutro rekli smo kako nema previše poziva i onda kako je krenulo rekordi se ruše", rekao je Igor Blažević, direktor tvrtke za servis klima.
Igor Blažević, direktor tvrtke za servis klima
Foto:
DNEVNIK.hr
Tek rijetki poput Elvira visoke temperature dočekali su spremni.
"Servisirali smo, velike su temperature, vani je 36 kod nas 26. Čim vanjske temperature pređu unutarnje, pozatvaramo sve palimo klimu i radi nam do kasno navečer", rekao je Elvir Rakipović, Osijek.
Čekanje na servis klima-uređaja
Foto:
DNEVNIK.hr
Gabrijela ističe da se u donjem dijelu kuće još i može izdržati, ali teško.
"To je jako teško za podnijeti, pa izdržim, a gore je stvarno bez klime nezamislivo", rekla je Gabriela Poslon, Osijek.
Gabriela Poslon, Osijek
Foto:
DNEVNIK.hr
Prema statistici, sve više građana posjeduje, pa tako i servisira klima uređaje, posebno posljednje dvije godine, ali ne na vrijeme. Svi čekaju prvi topli dan. I onda shvate da im klima ne radi ili ne hladi, ili smrdi, shvate u tom najtoplijem danu da je potrebno napravit servis klime što je velik problem.
Čekanje na servis klima-uređaja
Foto:
DNEVNIK.hr
Stoga im serviseri preporučuju da pokušaju klimu ranije upaliti da vide je li ispravna. Jer zaista u tom jednom danu kad svi upale u tom toplotnom udaru teško je moguće od reagirati u kratkom periodu. A oni koji ne mogu dočekati servisera jer nisu zvali na vrijeme, a pale klimu, udišu nečist zrak jer klima uređaj može biti posebno opasan.
Čekanje na servis klima-uređaja
Foto:
DNEVNIK.hr
"Nakupe se u vlazi gljivice, onda se ponovno ispuhuju", rekla je Gabriela Poslon, Osijek.
Uslijed klimatskih promjena, toplinski valovi bit će sve češći, a spasonosni klima uređaji više nisu luksuz, nego nužnost.