Sve više građana ih ima, ali majstora se sjete tek u zadnji tren: "S pozivima je rekord, ni jedan dan nije bilo ovako"

Većina ljudi klima-uređaje pali tek kad u kućama i stanovima temperatura dođe do usijanja. A užare se onda i telefoni serviserima klima.

"S pozivima je rekord, ni jedan dan prošle godine nije ovako bilo. Od sedam sati ujutro rekli smo kako nema previše poziva i onda kako je krenulo rekordi se ruše", rekao je Igor Blažević, direktor tvrtke za servis klima.

Igor Blažević, direktor tvrtke za servis klima Foto: DNEVNIK.hr

Tek rijetki poput Elvira visoke temperature dočekali su spremni.

"Servisirali smo, velike su temperature, vani je 36 kod nas 26. Čim vanjske temperature pređu unutarnje, pozatvaramo sve palimo klimu i radi nam do kasno navečer", rekao je Elvir Rakipović, Osijek.

Čekanje na servis klima-uređaja Foto: DNEVNIK.hr

Gabrijela ističe da se u donjem dijelu kuće još i može izdržati, ali teško.

"To je jako teško za podnijeti, pa izdržim, a gore je stvarno bez klime nezamislivo", rekla je Gabriela Poslon, Osijek.

Gabriela Poslon, Osijek Foto: DNEVNIK.hr

Prema statistici, sve više građana posjeduje, pa tako i servisira klima uređaje, posebno posljednje dvije godine, ali ne na vrijeme. Svi čekaju prvi topli dan. I onda shvate da im klima ne radi ili ne hladi, ili smrdi, shvate u tom najtoplijem danu da je potrebno napravit servis klime što je velik problem.

Čekanje na servis klima-uređaja Foto: DNEVNIK.hr

Stoga im serviseri preporučuju da pokušaju klimu ranije upaliti da vide je li ispravna. Jer zaista u tom jednom danu kad svi upale u tom toplotnom udaru teško je moguće od reagirati u kratkom periodu. A oni koji ne mogu dočekati servisera jer nisu zvali na vrijeme, a pale klimu, udišu nečist zrak jer klima uređaj može biti posebno opasan.

Čekanje na servis klima-uređaja Foto: DNEVNIK.hr

"Nakupe se u vlazi gljivice, onda se ponovno ispuhuju", rekla je Gabriela Poslon, Osijek.

Uslijed klimatskih promjena, toplinski valovi bit će sve češći, a spasonosni klima uređaji više nisu luksuz, nego nužnost.