Kakav obrat: Otac plakao od sreće kad je čuo da mu je kći mrtva, sad mu je stigla nova vijest

Iako je prva vijest bila da je kći Thomasa Handa, osmogodišnja Emily irsko-izraelskog porijekla, ubijena u krvavom pohodu Hamasa u kibucu Beri prve noći kada je eskalirao sukob na Bliskom istoku, sada se vjeruje da je živa.

Gotovo mjesec dana kasnije izraelske vlasti rekle su da je Emily vjerojatno oteta, a da je među Hamasovim taocima vjerojatno i njezina prijateljica i mama kod kojih je prespavala te kobne noći 6. listopada.

Izraelske snage pitale su Emilynu stariju sestru Natalie želi li nešto poručiti Emily. Odgovorila je: "Želim ti reći da činimo sve da te vratimo kući. Znamo da si talac. Jako te volimo i nedostaješ nam", prenosi Daily Mail.

Te prve noći sukoba ubijeno je najmanje 130 ljudi.

Prvobitna vijest da je Emily ubijena obitelji je značila olakšanje jer je, prema riječima njezina oca, ono što Hamas radi ljudima u Gazi gore od smrti.

"Tamo nema hrane, vode. Bila bi užasno preplašena svake minute, svakoga sata, dana i mogućih godina koje dolaze. Smrt je bila blagoslov. Apsolutni blagoslov", rekao je tada otac.

In a heart-wrenching interview on @CNNsitRoom, CNN reporter Clarissa Ward speaks with @WolfBlitzer about a grieving father who finally received confirmation of his daughter's tragic death during the Hamas attack. Watch: pic.twitter.com/F9Yh3lW5KI