FOTO Otac i sin pomno su planirali pokolj mjesecima: Objavljeni šokantni detalji

Nakon što su dvojica naoružanih napadača ubila 15 ljudi na židovskom festivalu na najpoznatijoj plaži u Sydneyu, australski premijer Anthony Albanese naredio je istragu rada policije i obavještajnih službi.

Otac i sin optuženi su da su 14. prosinca, navodno inspirirani ideologijom Islamske države, pucali na obitelji okupljene na proslavi Hanuke na plaži Bondi. Sajida Akrama ubila je policija, dok se njegov sin Naveed Akram suočava s optužbama za terorizam, 15 točaka optužnice za ubojstvo i 40 za pokušaj ubojstva.

Albanese je rekao da će njegova vlada preispitati i imaju li policija i obavještajne službe dovoljne ovlasti, strukturu i načine dijeljenja zadaća kako bi Australci bili sigurni.

Iz sudskih dokumenata koji su objavljeni u ponedjeljak proizlaze šokantni detalji, naime, otac i sin optuženi za najsmrtonosniji teroristički napad u povijesti Australije mjesecima su se pripremali - vježbali su pucanje iz vatrenog oružja na zabačenoj lokaciji, piše CNN.

Pomno planiranje trajalo je mjesecima

Sudski spis sadrži i snimke, iz listopada sa sinovljeva mobitela, na kojima otac (50) i njegov sin (24) drže puške, a u dokumentu se navodi: "Optuženi i njegov otac su tijekom cijelog videozapisa pucali iz sačmarica i kretali se na taktički način."

Prema navodima, dvojac je bacio četiri improvizirane eksplozivne naprave na okupljene - tri cijevne bombe i jednu napravljenu od teniske loptice, no nijedna nije detonirala premda su sve bile funkcionalne. Peta bomba pronađena je u prtljažniku njihova automobila.

Napadači su također snimali videozapise ispred zastave Islamske države u kojima su iznosili svoje stavove. U jednom od njih dali su izjave osuđujući djela cionista i činilo se da sažimaju svoje opravdanje za teroristički napad u Bondiju. "Postoje dokazi da su optuženi i njegov otac pedantno planirali ovaj teroristički napad mjesecima", stoji u dokumentu.

Dokumenti otkrivaju da su napadači posjetili plažu Bondi 12. prosinca, samo dva dana prije napada. Snimke nadzornih kamera pokazuju ih kako šeću pješačkim mostom s kojeg su kasnije navodno pucali na svoje žrtve. "Policija tvrdi da je ovo dokaz izviđanja i planiranja terorističkog čina", stoji u sudskom spisu.

Preživjeli napadač šuti

U satima nakon pucnjave, policija je izvršila raciju na njihovoj adresi u Bonnyriggu, zapadno od Sydneya i ondje pronašla dva telefona, ručno izrađeno vatreno oružje, luk s 12 strijela i Kur'an s označenim odlomcima.

Supruga starijeg Akrama rekla je policiji kako je vjerovala da su njezin suprug i sin na odmoru. Dan nakon napada, policija je upala i u iznajmljenu sobu u Campsieju, gdje su pronađeni 3D ispisani dijelovi za punjač sačmarice, oprema za izradu bombi, još jedan luk sa strijelama i dvije kopije Kur'ana.



Naveed Akram, koji je tijekom napada pogođen u trbuh, odbio je, prema savjetu odvjetnika, iz bolničkog kreveta dati formalni iskaz policiji, a njegovo pojavljivanje pred sudom zakazano je za travanj.