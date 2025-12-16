Teroristi s plaže Bondi prošli su obuku nalik vojnoj: Trag vodi u siromašnu azijsku državu

Otac i sin osumnjičeni za teroristički napad na plaži Bondi u Australiji čini se bili su inspirirani Islamskom državom, rekao je australski premijer Anthony Albanese. Policija je potvrdila da istražuje zašto su njih dvojica prošli mjesec putovali na Filipine.

Policijski povjerenik Novog Južnog Walesa Mal Lanyon, u utorak je tvrdio da su 24-godišnji Naveed Akram i njegov 50-godišnji otac Sajid nedavno putovali na Filipine.

Lanyon je također tvrdio da su improvizirane eksplozivne naprave i dvije zastave ISIS-a domaće izrade pronađene u automobilu registriranom na Naveeda, koji je bio parkiran na mjestu pucnjave u nedjelju.

Lanyon je ispravio navod da je Sajid prvi put dobio dozvolu za oružje prije deset godina, rekavši da mu je izdana tek 2023. godine, javlja Guardian.

Naveed, koji je radio kao zidar, došao je u središte pozornosti Australske sigurnosno-obavještajne organizacije (Asio) u listopadu 2019., rekao je Albanese u ponedjeljak. Ispitivan je šest mjeseci zbog navodnih veza s drugima, a ABC izvještava da je protuteroristička istraga uključivala ćeliju Islamske države.

Posjet Filipinima

Dvojica napadača iz Bondija otputovala su na Filipine 1. studenog, a ostala su do 28. studenog.

Glasnogovornica Dana Sandoval rekla je da je 50-godišnji Sajid Akram putovao s indijskom putovnicom, dok je njegov 24-godišnji sin Naveed koristio australsku putovnicu. Južni grad Davao proglasili su svojim konačnim odredištem u zemlji, a njihov povratni let za Australiju bio je za Sydney.

Davao je metropola na istoku glavnog južnog filipinskog otoka, Mindanaa. Poznato je da islamistički militanti djeluju u siromašnim dijelovima središnjeg i jugozapadnog Mindanaa. Filipini se dugo suočavaju s islamističkim militantima u dijelovima juga. Godine 2017. militanti koji su se zakleli na odanost ISIS-u zauzeli su grad Marawi, što je izazvalo petomjesečni gradski rat.

U međuvremenu, filipinska vojska kaže da ne može odmah potvrditi izvješća da su njih dvojica za vrijeme boravka u zemlji imali "vojnu obuku", kako je prethodno objavljeno.

Australski ABC pak navodi da su Sajid i Naveed Akram, otputovali na Filipine kako bi primili "vojnu obuku" mjesec dana prije nego što su ubili 15 ljudi na proslavi Hanuke na plaži Bondi, potvrdili su sigurnosni izvori koji su željeli ostati anonimni. Tamo je dvojac prošao obuku za militante.

Otkriveno je i da Naveed Akram ima dugogodišnje veze s članovima australske pro-Islamske države (IS) - uključujući ozloglašenog džihadističkog duhovnog vođu Wisam Haddada i osuđenog regrutera mladih IS-a Youssefa Uweinata.

Masakr na plaži

Otac i sin ubili su 15 ljudi. Među žrtvama su desetogodišnja djevojčica, rabin rođen u Velikoj Britaniji, umirovljeni policajac i preživjeli Holokaust. Dvadeset četiri osobe su i dalje u bolnici - tri su u kritičnom stanju, a pet je kritično, ali stabilno, piše BBC.

Mjesto pucnjave na plaži Bondi u Australiji Foto: Afp

Naveed je uhićen na mjestu događaja i prevezen u bolnicu u Sydneyu s teškim ozljedama. Njegovog oca je ustrijelila policija.