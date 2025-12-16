Obavijesti Foto Video Pretražite
NAPAD MOTIVIRAN ISIS-OM

Teroristi s plaže Bondi prošli su obuku nalik vojnoj: Trag vodi u siromašnu azijsku državu

Piše V. S., 16. prosinca 2025. @ 06:48 komentari
Australija oplakuje žrtve s plaže Bondi
Australija oplakuje žrtve s plaže Bondi Foto: Afp
Policija je potvrdila da istražuje zašto suotac i sin mjesec dana prije ubojstava otputovali na Filipine. Također, australski premijer je rekao da je napad na plaži Bondi vjerojatno inspiriran Islamskom državom.
  Europski čelnici nakon sastanka u Berlinu
    dogovor o okončanju rata

    Stigla reakcija europskih čelnika nakon sastanka, oglasio se i Zelenski: "Ovo je bolno"
  2. Volodimir Zelenski, Vladimir Putin
    sastanak u berlinu

    Ovo se Ukrajincima neće svidjeti, SAD postavio uvjet Zelenskom: "Na ovo moraš pristati"
  3. Ilustracija
    STRAVA U NJEMAČKOJ

    Ubijena majka četvero djece: Nazvala je policiju, a onda ju je suprug napao nožem
Željko Kerum završio u zatvoru
Na splitskim Bilicama
Željko Kerum završio u zatvoru, otkriveno zbog čega
Lukašenko kaže da je predsjednik Venezuele dobrodošao u Bjelorusiju
PORUKA TRUMPU
Lukašenko ponudio Maduru utočište, pa se obratio Trumpu: "Znam mnogo zanimljivih stvari. Rat s Venezuelom? To bi bio drugi Vijetnam"
NAPAD MOTIVIRAN ISIS-OM
Teroristi s plaže Bondi prošli su obuku nalik vojnoj: Trag vodi u siromašnu azijsku državu
